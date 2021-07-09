За її словами, коронавірус виявив те, що досі могло ховатися у буднях: люди все більше виснажуються власним життям. Причому коливання настрою відбуваються немов на американських гірках – від маніакальної активності до цілковитого спокою, від легкої тривожності – знову до маніакальної активності.

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Глобальне виснаження: звідки воно взялося

Як каже британська психологиня Жаклін Герст, пандемія змінила людство, а зміни вимагають значних енергозатрат. Раніше ми просто не знали, що витрачаємо її настільки багато.

Ми вийшли з комфортного офісу й активної комунікації з колегами наживо, вийшли у домашню роботу – а вона виявилася не такою вже й легкою, як нам спершу здавалося.

Гіперспілкування та вечірки зникли буквально за мить – нас неочікувано виштовхнули у новий спосіб життя. Нічого дивного, що відчуття внутрішньої тривоги тільки зросло. О, дуже сильно зросло.

Раніше ми часто скаржилися на те, що часу катастрофічно не вистачає. Тепер наче часу вдосталь. Тоді чому ж не вистачає енергії на ту ж роботу, яку ми виконували раніше?



Все дістало? Розуміємо. Але послухай – з цього стану можна вийти / Фото unsplash

Чому ми всі такі знесилені

Перший фактор – не так сама пандемія, як те, що ми її "пережили", й те, що ми її ще "не пережили". Життя між цими точками – немов шлях бігуна на марафонській дистанції. Бігуна, який раніше дозволяв собі щонайбільше стометрівку.

Які тут емоції? Приреченість. Похмурість. Відсутність розуміння того, яким буде "завтра". Убогість буднів і банальність свят, робоче сум'яття і небажання відпочивати. А необхідність "бути щомиті готовим до будь-чого"?

А крім того всього ж є й звичайні стреси, характерні для людського життя завжди – переїзди, зміни роботи, розлучення, весілля тощо.

Ось так у нашому організмі й накопичувався кортизол – гормон стресу – в надмірних кількостях. Що, зрозуміло, шкодить розуму та тілу. І виснажує, виснажує, виснажує…



Що найкраще працює проти виснаження? Ясна річ, що відпочинок! / Фото unsplash

Пережити та вижити: як позбутися виснаження

Відповідь – дуже проста: потрібен відпочинок. Ні, не так. Ось як: відпочинок, відпочинок, відпочинок і – ще трохи відпочинку. Якщо ти відчуваєш, що ця тема актуальна для тебе – знайди час для відпочинку. Це важливо.

Знайди час для сну – щоб організмові його вистачало.

Роби собі вільні вечори.

Організуй час у вихідні дні так, щоб "вимкнути" турботи.

Дай мозку відпочити.

Дай тілу відпочити.

Дозволь собі розслабитися.

Видихнути.

Відпустити.

Щоб не бути голослівною, Жаклін Герст радить почати з медитації. Просто 10 хвилин на день посидіти, подумати (а краще – не думати).

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Після медитації можна почати виділяти десь 30 хвилин на прості фізичні вправи (відтискання, розтяжку – щось таке). Обов'язково час від часу гуляти на природі. Добре та достатньо харчуватися.

Тільки зверни увагу: найголовніше тут – не у бездумному слідуванні порадам, а в тому, щоб навчити себе самодисципліні. Ти здивуєшся, наскільки круто вона допомагає уникати стресу!