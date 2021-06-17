Цим тренування поділився тренер Джа Вашингтон. На його думку, це ідеальний швидкий комплекс вправ, який ідеально підійде для відпустки. Вашингтон використовує ті ж принципи зі своєї програми 7-хвилинного бліцу для цього нового режиму просто неба.
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У дослідженні 2013 року опублікували результати дослідження. У них ідеться про те, що усього 7 хвилин з використанням високоінтенсивного кругового тренування (HICT) може допомогти розвинути силу та витривалість. Ба більше: це допомагає спалювати жир і покращувати важливі показники здоров'я, наприклад, максимальне споживання кисню.
Для виконання цього тренування тобі знадобиться усього 10 хвилин / Фото Unsplash
Ключем до досягнення максимальної ефективності цих тренувань є зусилля. Тому обов'язково виконуй кожне повторення (звичайно ж, з хорошою технікою). Не задоволений після першого кола тренування? Ти можеш повторити серію ще раз, щоб пришвидшити метаболізм і покращити роботу над своїм тілом.
7-хвилинне тренування на пляжі
Розігрів
- Випад Людини-павука
- Присідання
Блок 1
Цей блок складається з 3 вправ. Почни з виконання 3 повторень кожного руху. Потім додай по одному повторенні кожні 30 секунд. Слід виконати загалом 8 раундів (тобто до кінця ти зробиш по 8 повторень кожного руху).
- Високі коліна
- Стрибки в боки
- Відтискання
Блок 2
Він дещо складніший. Ти виконаєш 6 30-секундних раундів, причому у перших чотирьох використовується та ж схема повторень. У 5-му раунді ти додаєш додаткове повторення кожної вправи, а потім додаткове повторення до підсумкових значень після 6-го раунду.
1 – 4 раунди
- Присідання з випадом – 3 повторення
- Берпі – 2 повторення
- Опускання в планку та підйом назад – 1 повторення
5 раунд
- Присідання з випадом – 4 повторення
- Берпі – 3 повторення
- Опускання в планку та підйом назад – 2 повторення
6 раунд
- Присідання з випадом – 5 повторень
- Берпі – 4 повторення
- Опускання в планку та підйом назад – 3 повторення
А після тренування можеш сміливо піти та скупатися у морі, якщо ти у відпустці / Фото Unspash
Гайда виконувати вправи від Джа Вашингтона. Цей комплекс допоможе не лише позбуватися зайвого, а й добряче попрацювати над своїм тілом, наприклад, під час відпустки.
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