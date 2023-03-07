Називають такий повний Місяць "черв'ячним". І його можна буде побачити у вебтрансляції за допомогою роботизованого телескопа.

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Повний Місяць досягне максимуму 7 березня 2023 року

Разом з Місяцем у нічному небі будуть Венера, Юпітер і Марс.

Венера і Юпітер щойно вийшли зі свого максимального зближення за останнє десятиліття, але все ще розташовані на дуже близькій відстані одна від одної в нашому нічному небі.

Юпітер висітиме на заході, над ним буде яскравіша Венера, а Марс світитиметься червоно-помаранчевим на південному заході.

Проєкт "Віртуальний телескоп" покаже повний Місяць над Римом вже сьогодні – 7 березня о 20:30 за київським часом. Ти можеш спостерігати це наживо на сайті проєкту або на каналі в ютубі (лінки відкриються у новій вкладці).



Повний черв’ячний Місяць позаду Статуї Свободи / Фото people.com

Варто знати! Повний Місяць початку березня називають черв'ячним від давніх часів, оскільки якраз у цей час починають з'являтися дощові черв'яки. Однак у багатьох культурах по усьому світі цей місяць має інші назви – як-от цукровий Місяць (у Північній Америці в цей час збирали кленовий сироп), абрикосовий Місяць (у Китаї якраз цвітуть ці дерева) тощо.