Називають такий повний Місяць "черв'ячним". І його можна буде побачити у вебтрансляції за допомогою роботизованого телескопа.
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Повний Місяць досягне максимуму 7 березня 2023 року
Разом з Місяцем у нічному небі будуть Венера, Юпітер і Марс.
- Венера і Юпітер щойно вийшли зі свого максимального зближення за останнє десятиліття, але все ще розташовані на дуже близькій відстані одна від одної в нашому нічному небі.
- Юпітер висітиме на заході, над ним буде яскравіша Венера, а Марс світитиметься червоно-помаранчевим на південному заході.
Проєкт "Віртуальний телескоп" покаже повний Місяць над Римом вже сьогодні – 7 березня о 20:30 за київським часом. Ти можеш спостерігати це наживо на сайті проєкту або на каналі в ютубі (лінки відкриються у новій вкладці).
Повний черв’ячний Місяць позаду Статуї Свободи / Фото people.com