Якщо ти не підозрював, то її можна використовувати і під час сну. Це дозволить підтримувати інтимну близькість між вами. До твоєї уваги переваги сну у позиції "Ложки" для кожної пари.

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1. Хороший сон і відпочинок

Багато хто з нас погано спить через стреси та переживання, якими буквально пронизане наше життя. Отже, після сексу, коли ви лягаєте спати у позиції "Ложки" зі своєю партнеркою, ви відчуваєте комфорт і безпеку. А ще це дарує хороший і здоровий сон. Тому було б дивно відмовлятися від такої можливості.



На вас очікує міцний і здоровий сон / Фото Damir Spanic

2. Підтримка балансу гормонів

Коли ви лягаєте й обіймаєтеся, кажуть, що організм виділяє окситоцин, дофамін і серотонін. Усі ці гормони сприяють зміцненню зв'язків і зняттю стресу. Тож твій настрій покращується, а сам ти почуваєшся значно краще.

3. Це сприяє близькості

Коли ти лежиш поруч зі своєю партнеркою після сексу, це збільшує рівень близькості між вами обома. Тож не лінуйся притиснути її до себе. Тісний контакт дозволить вам обом почуватися максимально щасливими.

4. Надихає на другий раунд

Іноді сон у позиції "Ложки" дарує додаткову хвилю збудження. Тож не дивно, що у вас може виникнути бажання знову зайнятися сексом. А ще це чудова позиція у тому випадку, якщо ви хочете віддатися пристрасті, але не маєте надто багато сил для цього.



У вас може виникнути бажання знову зайнятися сексом / Фото Claudia van Zyl

5. Прояв почуттів

Зрештою, "Ложки" – форма вираження твоєї любові та турботи про свою партнерку. Річ у тім, щоб триматися один за одного та відчувати серцебиття. Максимальна інтимна близькість, яка дарує відчуття спокою та нагадує про те, що ви значите один для одного значно більше.

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Візьми на озброєння позицію "Ложки" не лише під час заняття сексом. Вона дозволить вам підтримувати інтимну близькість та дарувати насолоду один одному.