Поэтому было бы весьма несправедливо обойти вниманием вещи, о которых большинство предпочитало не говорить. И речь идет о тех закоулках сексуальной жизни, которые узнают только те, кто находится в длительных отношениях.

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1. Оргазмы несколько преувеличены

Начнём с того, что не всегда секс заканчивается оргазмом. Особенно это касается барышень. Следует понимать, что иногда это приятное занятие не позволяет партнерам достичь кульминации, и это вполне нормально.

Лучше сосредоточить внимание на страсти и огне, пылающем между вами обоими. Пусть секс будет страстным, а достижение оргазма – отличным дополнением.



Секс не всегда заканчивается оргазмом, и это нормально / Фото Dainis Graveris

2. Вы лучше узнаете ваши тела

Со временем каждый в отношениях начинает лучше узнавать не только собственное тело, но и тело партнера. Вас перестанет смущать тот факт, что иногда может что-нибудь пойти не по плану. Вы больше не будете огорчаться тогда, когда секс оказался недостаточно классным. Мы уже молчим о естественных звуках, которые могут сопровождать сам процесс. В начале отношений они могли бы смущать и вызывать определенный дискомфорт, но не со временем.

Вы наконец-то начнете понимать, что секс – не идеальная картинка, которую мы видим в кино. Часто это что-то очень горячее и забавное одновременно.

3. Некоторые эксперименты откровенно бессмысленны

Понятно, что в начале отношений вами будет руководить безумная страсть. Так что нет ничего удивительного, что вы хотите попробовать буквально все, что видели либо на экранах, либо в книгах. И только со временем вы признаете, что некоторые эксперименты в постели совершенно бессмысленны и не подходят для вас.

И здесь нет ничего удивительного. Для некоторых позиций следует иметь определенную комплекцию тела или физическую форму. Так что стоит смириться, что секс в позиции мостика – не то, чем хотелось бы заниматься каждый день.



Не все эксперименты в сексе можно считать успешными / Фото Igor Starkov

4. Вас перестанет беспокоить волосы на теле

В начале отношений каждый из вас старается выглядеть безупречно. Неудивительно, что максимум внимания уделяется растительности на теле. И, что самое интересное, от нее мы часто избавляемся только потому, что она, казалось бы, лишняя. Со временем партнерам просто безразлично наличие лобковых волос или небритых подмышек. Если ты влюблен в свою вторую половинку, то такие мелочи уже не имеют для тебя никакого значения.

Следует помнить, что растительность на теле допустима. Но это значит, что нужно уделять гигиене вдвое больше внимания. В таком случае можно избежать неприятных запахов, а также дискомфорта, связанного с ней.

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