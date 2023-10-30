Якщо коротко, то йдеться про перші три місяці, коли ви знайомитеся один з одним, другі три місяці, коли ви будуєте глибший зв'язок, і останні три місяці, коли ви повинні мати чітке уявлення про те, чи мають ці стосунки довгостроковий потенціал.

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Це правило не є універсальним підходом, і його слід сприймати з долею скептицизму. Однак воно стає в пригоді, коли справа доходить до стосунків.

1. Перші 3 місяці – Фаза знайомства

Перші три місяці стосунків – це час хвилювання та знайомства. У цей період ви вивчаєте інтереси, хобі, цінності та дивацтва один одного. На цьому етапі ви оцінюєте, чи є між вами сильний початковий потяг і сумісність. Ви дізнаєтеся про минуле одне одного, ділитеся досвідом і насолоджуєтеся новим романом.

На цьому етапі дуже важливим є спілкування. Ви також розважаєтесь, ходите на побачення і створюєте разом незабутні спогади. Водночас перші три місяці вважаються "фазою медового місяця", коли ви можете дивитися один на одного крізь рожеві окуляри.

2. Другі 3 місяці – Фаза поглиблення

Між третім і шостим місяцями стосунки починають поглиблюватися. Пари виходять за рамки початкового захоплення і починають інвестувати більше часу та емоційної енергії у зв'язок. На цьому етапі пара долає виклики та розбіжності. Це вирішальний період для побудови близькості, оскільки ви відчуваєте себе комфортніше один з одним і ваші вразливі місця виходять на поверхню.



На цьому етапі ви переходите у фазу поглиблення / Фото Mayur Gala

У цей час пари можуть знайомитися з друзями та родичами один одного, зміцнюючи свою присутність у житті один одного. Вони починають обговорювати такі речі, як майбутні цілі, спільні цінності та довгострокові плани.

3. Завершальні 3 місяці – Етап оцінки

Останні три місяці правила 3 – 6 – 9 місяців – це час, коли ви повинні оцінити довгостроковий потенціал стосунків. Ви дізнаєтеся, наскільки ви сумісні. Важливо поговорити про ваше спільне майбутнє, з'ясувати, чи хочете ви обоє чогось однакового від стосунків.

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Ясна річ, що ваші стосунки можуть розвиватися динамічніше або повільніше. Як би не було, важливо підтримувати здорову комунікацію, не підганяти один одного. Це дозволить зробити вас двох ще щасливішими.