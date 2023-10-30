Если коротко, то речь идет о первых трех месяцах, когда вы знакомитесь друг с другом, вторых трех месяцах, когда вы строите более глубокую связь, и последние три месяца, когда вы должны иметь четкое представление о том, имеют ли эти отношения долгосрочный потенциал.

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Это правило не является универсальным подходом, и его следует воспринимать с уделом скептицизма. Однако оно пригодится, когда дело доходит до отношений.

1. Первые 3 месяца – Фаза знакомства

Первые три месяца – это время волнения и знакомства. В этот период вы изучаете интересы, хобби, ценности и странности друг друга. На этом этапе вы оцениваете, есть ли между вами сильное начальное влечение и совместимость. Вы узнаете о прошлом друг друга, делитесь опытом и наслаждаетесь новым романом.

На этом этапе очень важно общение. Вы тоже развлекаетесь, ходите на свидание и создаете вместе незабываемые воспоминания. В то же время, первые три месяца считаются "фазой медового месяца", когда вы можете смотреть друг на друга сквозь розовые очки.

2. Вторые 3 месяца – Фаза углубления

Между третьим и шестым месяцами отношения начинают углубляться. Пары выходят за рамки первоначального захвата и начинают инвестировать больше времени и эмоциональной энергии в связи. На этом этапе пара преодолевает вызовы и разногласия. Это решающий период для построения близости, поскольку вы чувствуете себя более комфортно друг с другом и ваши уязвимые места выходят на поверхность.



На этом этапе вы переходите в фазу углубления / Фото Mayur Gala

В это время пары могут знакомиться с друзьями и родственниками друг друга, укрепляя свое присутствие в жизни друг друга. Они начинают обсуждать такие вещи как будущие цели, общие ценности и долгосрочные планы.

3. Заключительные 3 месяца – Этап оценки

Последние три месяца правила 3 – 6 – 9 месяцев – это время, когда вы должны оценить долгосрочный потенциал отношений. Вы узнаете, насколько вы совместимы. Важно поговорить о вашем общем будущем, выяснить, хотите ли вы оба чего-нибудь одинакового от отношений.

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Разумеется, ваши отношения могут развиваться динамичнее или медленнее. Как бы то ни было, важно поддерживать здоровую коммуникацию, не подгонять друг друга. Это позволит сделать вас двоих еще счастливее.