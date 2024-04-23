Ти, мабуть, чув, що сутулість – це не найкраще для вашого хребта. Але, за словами доктора Джеффа Фостера, сутулість спини та плечей також може бути причиною того, що твій статевий орган опускається.

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Погана постава – поганий секс

Саме так – погана постава може мати низку наслідків для твоєї продуктивності в ліжку, викликаючи еректильну дисфункцію, слабку ерекцію і взагалі ускладнюючи досягнення оргазму,

– розповів експерт з чоловічого здоров'я в інтерв'ю Metro.

Занурення в робочий стіл на роботі або мляве сидіння в кріслі може з часом послабити твої основні м'язи. Вони пов'язані з м'язами тазового дна, які можуть стати більш напруженими і слабкими в результаті підвищеного тиску, що чиниться на них через погану поставу.

Доктор Фостер сказав: "Що стосується вашого пеніса, то напружені м'язи тазового дна можуть означати, що ці м'язи не такі сильні, що може знизити сексуальну витривалість (зі слабшою ерекцією) і навіть слабшою еякуляцією, що може означати слабший оргазм в цілому".

Проблеми з м'язами тазового дна можуть призвести до проблем з органами тазового дна, що може спричинити підтікання сечі, біль при відвідуванні туалету, тазовий біль і тиск в області пеніса та яєчок.

У вас також можуть виникнути труднощі з досягненням ерекції і набагато менш приємна кульмінація, якщо ви взагалі здатні досягти її,

– наголошує експерт.

Поза також може знизити загальний рівень енергії, що робить тебе більш втомленим і знижує ймовірність збудження і досягнення ерекції під час сексуального контакту, додає доктор Фостер.



Твоя постава може вплинути на якість ерекції / Фото Seniv Petro

Як визначити, що у мене погана постава?

Доктор Фостер розповів Metro, що погана постава проявляється в "округлих плечах, згорбленій спині і навіть голові, яка злегка нахилена вперед або назад".

Ще однією ознакою є живіт, який з'являється через ослаблення м'язів хребта і тазового дна. З часом погана постава може спричинити біль у шиї та спині, а також проблеми у спальні.

Меган Марковські, фізичний терапевт з Жіночої лікарні Брігама, розповіла Harvard Health, що інші несподівані побічні ефекти включають нетримання сечі – через тиск, який сутулість чинить на сечовий міхур і м'язи тазового дна – і закрепи, на додачу до печії та сповільненого травлення.

Як я можу виправити свою погану поставу?

Перше, про що потрібно подумати, – це про те, щоб привести хребет у нейтральне положення, каже доктор Фостер, яка працює з Ероксоном.

Щоб прийняти правильне положення стоячи, встаньте біля стіни так, щоб потилиця, лопатки і сідниці торкалися стіни. П'яти повинні бути трохи в стороні від стіни. Покладіть руку за поперек. Якщо вам легко просунути руку туди, плавно притисніть спину до стіни. Ви ледве зможете просунути руку в цю щілину,

– пропонує лікар.



Потурбуйся про те, щоб не сутулитися за столом / Фото freepik

Він також дав поради щодо досягнення гарної постави під час сидіння, що є обов'язковою умовою, якщо ти проводиш довгі періоди робочого дня за столом.

Передовсім слід переконатися, що твій екран перебуває на рівні очей, коли ти сидиш. Також необхідно поставити ноги рівно на підлогу і зручно покласти передпліччя на стіл.

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Проста зміна постави може змусити працювати м'язи тазу і, можливо, покращити приплив крові до пеніса.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.