Прибульці на Сатурні й атака Марса: просто космічні дурниці, в які досі вірять

Незвіданий Місяць, плоска Земля, інопланетний Япет, загадковий Марс, загрозлива Нібіру – все це ми вже знаємо. Але не зупиняємося у пізнанні.

Є ще багато міфів про космос, про які потрібно розповісти. Ну, от, наприклад, чи знав ти, що на полюсі Сатурна є "інопланетна база"?

Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу

База інопланетян на Сатурні

Що це таке – "шестикутник Сатурна", який викликав такий ажіотаж у науковому та не надто науковому середовищах? Зараз дізнаєшся.

Вперше його помітив корабель NASA Voyager, який пролетів біля гігантської планети з кільцями у 1980.

На північному полюсі Сатурна зафіксували химерну майже правильної форми шестигранну структуру.

Чому вона збурила людей? Ну, бо прямі лінії й багатокутники у природі зустрічають не так часто.

І чи не миттєво з'явилися теорії, що там, на Сатурні, осіли інопланетяни, і створили собі високотехнологічне поселення на полюсі. Інші теорії, щоправда, стверджували, що там – ворота до Пекла. Чому ні? Обидві версії однаково "розумні".

Насправді цей шестикутник – простий шторм, накопичення хмар.

NASA відтоді вже кілька разів вивчала цей регіон за допомогою корабля Cassini, так що ми навіть знаємо деякі характеристики цієї бурі. Але любителів міфів це не зупиняє – а що, в бурі теж можуть ховатися інопланетяни.



Інопланетяни чи природа? Хтось знає, а хтось вірить, що знає / Колаж 24 каналу

Марс наближається

Міф виник у 2003 році через неправильне тлумачення одного електронного листа, яке потім розлетілося мережею, як це часто буває з чутками.

Мовляв, Марс колись – 60 тисяч років тому – був ближчим до Землі, і скоро знову буде.

Що люди побачать Марс таким же великим, як нині бачать Місяць уповні.

Марс дійсно відносно близький до Землі, якщо згадати космічні масштаби. Але ми ніколи не побачимо його настільки великим, як наш Місяць. Щонайбільше – це червона крапка на небі.

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Але нічого страшного, можна взяти телескоп або передивитися знімки Марса від NASA.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.