Есть еще много мифов о космосе, о которых нужно рассказать. Ну, вот, например, ты знал, что на полюсе Сатурна есть "инопланетная база"?

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База инопланетян на Сатурне

Что это такое – "шестиугольник Сатурна", который вызвал такой ажиотаж в научной и не слишком научной среде? Сейчас узнаешь.

Впервые его заметил корабль NASA Voyager, который пролетел у гигантской планеты с кольцами в 1980.

На северном полюсе Сатурна зафиксировали причудливую почти правильной формы шестигранную структуру.

Почему она всколыхнула людей? Ну, потому что прямые линии и многоугольники в природе встречается не часто.

И едва ли не мгновенно появились теории, что там, на Сатурне, осели инопланетяне , и создали себе высокотехнологичное поселения на полюсе. Другие теории, правда, утверждали, что там – ворота в Ад. Почему нет? Обе версии одинаково "умные".

На самом деле этот шестиугольник – простой шторм, накопления облаков.

NASA с тех пор уже несколько раз изучала этот регион с помощью корабля Cassini, так что мы даже знаем некоторые характеристики этой бури. Но любителей мифов это не останавливает – а что, в буре тоже могут прятаться пришельцы .



Инопланетяне или природа? Кто-то знает, а кто-то верит, что знает / Коллаж 24 канала

Марс приближается

Миф возник в 2003 году из-за неправильного толкования одного электронного письма , которое затем разлетелось сетью, как это часто бывает со слухами.

Мол, Марс когда-то – 60 тысяч лет назад – был ближе к Земле, и скоро снова будет.

Что люди увидят Марс таким же большим, как сейчас видят полную Луну.

Марс действительно относительно близок к Земле, если вспомнить космические масштабы. Но мы никогда не увидим его настолько большим, как наша Луна. Максимум – это красная точка в небе.

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Но ничего страшного, можно взять телескоп или пересмотреть снимки Марса от NASA.