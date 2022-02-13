Приділи 4 хвилини: комплекс вправ, від якого горітиме твій прес
Джерело:інстаграм Остіна Ґраветта
Ми продовжуємо шукати на теренах інтернету круті вправи, з допомогою яких ти ставатимеш кращою версією себе вчорашнього. Цього разу лови комплекс, який прокачає твій прес!
Цими вправами на своєму інстаграмі поділився фітнес-тренер Остін Ґраветт. Особливість комплексу полягає в тому, що для його виконання тобі не потрібен жодний інвентар. Ба більше, саме тренування забере у тебе лічені хвилини!
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Як за 4 хвилини прокачати прес
Ми не втомлюємося нагадувати тобі про важливість розминки. Її виконання дозволяє не лише достатньо розігріти м'язи, а й уникнути травматизму. Це саме те, що потрібно тобі для роботи над власним тілом.
Це ще одне тренування на прес без обладнання, схвалене Шанель,
– каже тренер.
- Діагональне скручування
- Веселкова планка
- Складний ніж
- Велосипед з паузами
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Як ти вже зрозумів, це справжній вибуховий суперсет. Тож твоя задача – виконувати кожну вправу по 30 секунд. Між колами ти не повинен робити жодної перерви. А самих кіл має бути 2. Ось тобі і 360 секунд або 4 хвилини!
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Це тренування безцінне, адже для нього ти можеш завжди знайти час і можливість. Виконуй його, наприклад, зранку перед роботою або під час відрядження чи поїздки. Не лінуйся працювати над своїм тілом. Гарантуємо, результати тебе потішать.
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Текст публікації Остіна Ґраветта
4-хвилинне тренування преса
Ось ще одне тренування на прес без обладнання, схвалене Шанель.
Діагональне скручування
Веселкова планка
Складний ніж
Велосипед з паузами
30 секунд на хід
Без відпочинку між вправами. Повторити 2 рази.