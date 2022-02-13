Удели 4 минуты: комплекс упражнений, от которого будет гореть твой пресс

Мы продолжаем искать в интернете крутые упражнения, с помощью которых ты будешь становиться лучшей версией себя вчерашнего. На этот раз лови комплекс, который прокачает твой пресс!

Этими упражнениями на своем инстаграме поделился фитнес-тренер Остин Граветт. Особенность комплекса в том, что для его выполнения тебе не нужен ни один инвентарь. Более того, сама тренировка займет у тебя считанные минуты!

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Как за 4 минуты прокачать пресс

Мы не устаем напоминать тебе о важности разминки. Ее исполнение позволяет не только достаточно разогреть мышцы, но и избежать травматизма. Это именно то, что тебе нужно для работы над собственным телом.

Это еще одна тренировка на пресс без оборудования, одобренная Шанель,

– говорит тренер.

Диагональное скручивание Радужная планка Складной нож Велосипед с паузами

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Как ты понял, это настоящий взрывной суперсет. Так что твоя задача – выполнять каждое упражнение по 30 секунд. Между кругами ты не должен делать ни одного перерыва. А самих кругов должно быть 2. Вот тебе и 360 секунд или 4 минуты!

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Эта тренировка бесценна, ведь для нее ты можешь всегда найти время и возможность. Выполняй ее, например, утром перед работой или во время командировки или поездки. Не ленись работать над своим телом. Гарантируем, результаты тебя порадуют.

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:

Текст публикации Остина Граветта

4-минутная тренировка пресса

Вот еще одна тренировка на пресс без оборудования, одобренная Шанель.

Диагональное скручивание

Радужная планка

Складной нож

Велосипед с паузами

30 секунд на ход

Без отдыха между упражнениями. Повторить 2 раза.