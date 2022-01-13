Приділи усього 10 хвилин: Кріс Гемсворт показав круте тренування з власною вагою

За останні півтора року Кріс Гемсворт показав, на що здатне його тіло. Тож не дивно, що він залюбки ділиться зі своїми прихильниками вправами, які виконує сам.

Популярність актора буквально змушує його постійно працювати над собою. Тому він разом з персональним тренером Люком Зоччі займаються ледь не щодня. Цього разу Кріс Гемсворт поділився крутим тренуванням з власною вагою. Його ми рекомендуємо спробувати і тобі.

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На відео, яке Кріс Гемсворт виклав на своєму інстаграмі, можна побачити, як він разом з Люком Зоччі тренуються удвох. Персональний тренер, що і логічно, інструктує актора, щоб він виконував кожен рух правильно та отримував бажаний результат.

Тренування з власною вагою Кріса Гемсворта

Почнемо з того, щоб перед будь-яким тренуванням тобі потрібно зробити розминку. Це дозволить уникнути травматизму, а також допоможе досягнути бажаних результатів.

Альпіністи

Присідання

Планка з постукуванням по плечу

Зворотні випади

Присідання на велосипеді

Кожну вправу тобі потрібно виконувати протягом 40 секунд, а також відпочивати 20, перш ніж ти перейдеш до наступної. Потім пройдися за схемою вдруге. У другому раунді буде складніше, але загалом на все ти витрати усього 10 хвилин!

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:

Звичайно ж, це не все, що робить Кріс Гемсворт, щоб працювати над власним тілом. Люк Зоччі допомагає йому також з формуванням плану решти тренувань, а також складає дієту для актора. Ба більше, він є частиною команди Centr, додатка для здоров'я та гарного самопочуття Гемсворта. У ньому можна знайти і цікаві тренування, і плани харчування, і медитації з гідом, призначені для оптимізації прогресу та відновлення у твоїх цілях у фітнесі.

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Візьми на озброєння це круте тренування з власною вагою. По-перше, його виконання не вимагає у тебе багато часу. По-друге, ти матимеш можливість працювати над власним тілом. По-третє, ти щодня ставатимеш кращою версією себе вчорашнього.

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