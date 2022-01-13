Достаточно всего 10 минут: Крис Хемсворт показал крутую тренировку с собственным весом

За последние полтора года Крис Хемсворт показал, на что способно его тело. Неудивительно, что он охотно делится со своими поклонниками упражнениями, которые выполняет сам.

Известность актера буквально заставляет его постоянно работать над собой. Поэтому он вместе с персональным тренером Люком Зоччи занимаются чуть ли не каждый день. На этот раз Крис Хемсворт поделился крутой тренировкой с собственным весом. Ее мы советуем попробовать и для тебя.

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На видео, которое Крис Хемсворт выложил в инстаграме, можно увидеть, как он вместе с Люком Зоччи тренируются вдвоем. Персональный тренер, что и логично, инструктирует актера, чтобы он выполнял каждое движение правильно и получал желаемый результат.

Тренировка с собственным весом Криса Хемсворта

Начнём с того, чтобы перед любой тренировкой тебе нужно сделать разминку. Это позволит избежать травматизма, а также поможет добиться желаемых результатов.

Альпинисты

Приседания

Планка с постукиванием по плечу

Обратные выпады

Приседания на велосипеде

Каждое упражнение нужно выполнять в течение 40 секунд, а также отдыхать 20, прежде чем ты перейдешь к следующему. Затем пройдись по схеме вторично. Во втором раунде будет сложнее, но в общем-то на все ты расходуешь всего 10 минут!

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку:

Конечно, это не все, что делает Крис Хемсворт, чтобы работать над собственным телом. Люк Зоччи помогает ему также с формированием плана остальных тренировок, а также составляет диету для актера. Более того, он является частью команды Centr, приложения для здоровья и хорошего самочувствия Хемсворта. В нем можно найти и интересные тренировки, и планы питания, и медитации с гидом, предназначенные для оптимизации прогресса и восстановления в твоих целях в фитнесе.

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Возьми на вооружение эту крутую тренировку с собственным весом. Во-первых, ее исполнение не требует от тебя много времени. Во-вторых, у тебя будет возможность работать над собственным телом. В-третьих, ты будешь ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего.

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