На ютуб-каналі History запустили нову рубрику "Стародавні тренування". У ній тренер Омар Ісуф досліджує, які ми можемо отримати уроки з фітнес-режимів деяких з найбільших воїнів давнини.

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У першому епізоді він зосереджується на римських гладіаторах. Саме вони свого часу стали справжніми суперзірками. Тож не дивно, що слава про них жива через тисячі років.

Гладіатори справді були створені інакше. У нас є археологічні свідчення того, що гладіаторів справді вбивали,

– наголошує Ісуф.

Якими були тренування гладіаторів

Він пояснює, що одним із популярних способів тренувань була зошитова система, або те, що сьогодні відоме як чотириденний спліт.



Для гладіаторів важливим був не стільки рельєф, а сила / Фото Alonso Reyes

Перший день буде присвячений тонізуванню та підготовці тіла до тренувань на наступний день. Зазвичай для цього використовувалися короткі й інтенсивні сплески активності. Таке собі стародавнє тренування HIIT.

День 2 складатиметься з триваліших, більш фізично напружених вправ. Тоді гладіатори викладалися на всі 100%. Вони виконували еквівалент важких складових рухів, наприклад, присідання та станову тягу.

День 3 для відпочинку та відновлення. Він охоплює легші, менш вимогливі тренування. Після них ідуть вправи середньої інтенсивності на четвертий день. Саме тут гладіатори зосереджувалися на допоміжній роботі та діяльності, пов'язаній з навичками. Усе для підвищення продуктивності та витривалості.

Дивися на відео, як Ісуф випробовує тренування гладіаторів:

Враховуючи, що сила верхньої частини тіла була величезною вимогою для всього цього бою з використанням зброї, Ісуф складає тренування верхньої частини тіла. Воно, на його думку, точно відображатиме рухи, на яких хтось міг зосередитися, готуючись вийти на арену.

Воно охоплює три сети Берпі, три сети вибухових пліометричних відтискань і, нарешті, жим над головою. У ньому він повинен підіймати власну вагу в максимально можливій кількості повторень.

Ця процедура імітує те, що потрібно гладіаторам з точки зору їхнього навчання. Анаеробні можливості прокачуються за допомогою Берпі. Пліовідтискання дають силовий компонент. І, нарешті, прокачується сила та витривалість,

– каже він.

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Такий підхід до тренувань робив гладіаторів не лише максимально сильними, а й фактурними. А найцінніше те, що їхні тіла прокачувалися рівномірно. Можливо, і тебе надихнуть вправи, які могли виконувати бійці, які виходили на арени. Вони однозначно дозволять зробити впевнені кроки назустріч тілу своєї мрії.

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