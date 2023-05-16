Маємо нові фото поверхні Місяця з апарату Південної Кореї

Корейський місячний орбітальний апарат Korea Pathfinder (KPLO), також відомий як Danuri, прибув на низьку місячну орбіту в середині грудня і вже повернув серію вражаючих знімків.

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Корейський інститут аерокосмічних досліджень (KARI) відтоді постійно оновлює свої вебсторінки, які містять деталізовані фотографії геологічних особливостей Місяця.

Скажімо, квітневе оновлення KARI містить вид із дальнього боку на кратер, названий на честь Костянтина Ціолковського, який сформулював рівняння ракети (вчений радянський, але, що цікаво, його предки з Волині, далекі родичі гетьмана Северина Наливайка). Зображення фокусується на високому центральному піку кратера, який здіймається на понад 3200 метрів над дном (дивись титульне фото).

На іншому зображенні детально показано не менш привабливу долину Шредінгера – довгу западину, що перетинає місячну поверхню. Її назвали на честь австрійського фізика-теоретика Ервіна Шредінгера, одного з творців квантової механіки



Долина Шредінгера на Місяці / Зображення KARI

Ще на одному зображенні видно кратер, названий на честь Моріца Людвіга Георга Віхмана, німецького астронома ХІХ століття. Також його ім'ям назвали астероїд.



Місячний кратер Віхмана / Зображення KARI

Зображення зроблені апаратом Danuri's Lunar Terrain Imager (LUTI), одним з декількох корисних навантажень на орбітальному апараті.

Він також має камеру NASA ShadowCam, яка була оптимізована для чутливості до світла, відбитого від місячних об'єктів, що дозволяє їй зазирнути в затінені кратери.

До слова: основна місія Danuri розрахована на рік, протягом якого він зробить численні знімки та вимірювання поверхні Місяця. Ці дані можуть допомогти майбутнім роботизованим місіям з висадки на Місяць.