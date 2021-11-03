На світлині, якою поділилася Теран Гілоу, красуня позує на фоні моря. Ефектний кадр модель зробила у крихітному бікіні та топі, який ледве прикриває її пишний бюст. Не дивно, що прихильники у захваті!

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"Знову загубила свої окуляри", – написала вона під публікацією.

Підписники Теран Гілоу не надто засмутилися через відсутність окулярів у кадрі. Натомість їх неабияк потішила сама модель та її неймовірні вигини. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Як завжди гаряча";

"Я захоплений тобою, Теран";

"Абсолютно приголомшлива";

"Сонце любить тебе, красуне";

"Гаряча та неймовірна";

"Сексуальна позиція";

"Яке ж у тебе красиве тіло";

"Ти здаєшся спекотнішою, ніж саме сонце".



Теран Гілоу показала підписникам свій пишний бюст / Фото з інстаграму Гілоу

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Слідкувати за Теран Гілоу в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на американську модель. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?