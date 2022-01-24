Прикрила голі груди руками: Крістіна Агілера епатувала публіку еротичною зйомкою

Давненько ми не заглядали до Крістіни Агілери в інстаграмі, про що ми вже почали шкодувати. А все тому, що співачка не втомлюється ділитися гарячими фотографіями.

Не став винятком її останній пост. На ньому Крістіну Агілеру можна побачити практично в образі Єви. На світлинах, які зірка виклала на своїй сторінці, вона позує топлес. З одягу на ній хіба чорні стрінги, які не відразу ж можна розгледіти. І це добре, адже у підписників з'явився простір для фантазії.

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Самі ж кадри зроблені у червоних тонах і дещо розмиті. Зауважимо, що останнім часом співачка полюбляє такого формату світлини. І це не дивно, адже вони більш лампові та підсилюють ефект оголення. Тож ми чудово розуміємо, чому підписники зірки буквально засипали її публікацію лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти дуже і дуже сексуальна, Крістіно";

"Така гаряча";

"Яке бездоганне тіло";

"Я закоханий у тебе по самі вуха";

"Спекотна краля";

"Крістіна Агілера – чарівна жінка";

"Фатальна жінка";

"Я у захваті від тебе";

"Тобою можна милуватися цілу вічність";

"Моя приголомшлива королева".



Гарячі фото Агілери розбурхали мережу / Фото з інстаграму Агілери



Гарячі фото Агілери розбурхали мережу / Фото з інстаграму Агілери



Гарячі фото Агілери розбурхали мережу / Фото з інстаграму Агілери



Гарячі фото Агілери розбурхали мережу / Фото з інстаграму Агілери

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Крістіна Агілера викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем армія її прихильників лише зростає. Тебе ж ми буквально закликаємо підписатися на співачку. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фото, які вона регулярно викладає в мережі.