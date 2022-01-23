Не став винятком один з її останніх постів. На серії фото, які актриса виклала на своєму інстаграмі, вона позує топлес. Оголені груди Марія Педраса сором'язливо прикриває руками. Сама ж красуня на світлинах усміхається, викликаючи ще більше захвату у кожного, хто їх побачить.

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Прихильники Марії Педраси у захваті від сміливості своєї кумирки. Тож немає нічого дивного, що вони буквально засипали її лайками, а також коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Так і хочеться милуватися тобою";

"Ти прекрасна";

"Можна не прикривати груди руками";

"Яка ж ти красива";

"У тебе надзвичайно розкішні фотографії";

"Ти – справжнє втілення бездоганності";

"Я закоханий у тебе";

"Навіть сонце не світить настільки яскраво".



Спокусливі фото Марії Педраси розбурхали мережу / Фото з інстаграму Педраси



Спокусливі фото Марії Педраси розбурхали мережу / Фото з інстаграму Педраси

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Марія Педраса викликає непідробний захват у кожного, хто підписаний на актрису. Тож тобі ми рекомендуємо долучитися до армії її прихильників. Якщо ж тобі не складно, то постав ще лайки під останніми публікаціями зірки.