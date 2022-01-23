Не став винятком один з її останніх постів. На серії фото, які актриса виклала на своєму інстаграмі, вона позує топлес. Оголені груди Марія Педраса сором'язливо прикриває руками. Сама ж красуня на світлинах усміхається, викликаючи ще більше захвату у кожного, хто їх побачить.
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Прихильники Марії Педраси у захваті від сміливості своєї кумирки. Тож немає нічого дивного, що вони буквально засипали її лайками, а також коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Так і хочеться милуватися тобою";
- "Ти прекрасна";
- "Можна не прикривати груди руками";
- "Яка ж ти красива";
- "У тебе надзвичайно розкішні фотографії";
- "Ти – справжнє втілення бездоганності";
- "Я закоханий у тебе";
- "Навіть сонце не світить настільки яскраво".
Спокусливі фото Марії Педраси розбурхали мережу / Фото з інстаграму Педраси
Спокусливі фото Марії Педраси розбурхали мережу / Фото з інстаграму Педраси
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Марія Педраса викликає непідробний захват у кожного, хто підписаний на актрису. Тож тобі ми рекомендуємо долучитися до армії її прихильників. Якщо ж тобі не складно, то постав ще лайки під останніми публікаціями зірки.