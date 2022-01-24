Прикрыла голую грудь руками: Кристина Агилера эпатировала публику эротической съемкой

24 января 2022 , 01:44
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инстаграм Кристины Агилеры

Давненько мы не заглядывали к Кристине Агилере в инстаграм, о чем мы уже начали жалеть. А все потому, что певица не устает делиться горячими фотографиями.

Не стал исключением ее последний пост. На нем Кристину Агилеру можно увидеть практически в образе Евы. На фотографиях, которые звезда выложила на своей странице, она позирует топлес. Из одежды на ней разве что черные стринги, которые не сразу можно разглядеть. И это хорошо, ведь у подписчиков появился простор для фантазии.

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Сами же кадры сделаны в красных тонах и несколько размыты. Заметим, что в последнее время певица любит такой формат фотографии. И это не удивительно, они ведь более ламповые и усиливают эффект обнажения. Поэтому мы прекрасно понимаем, почему подписчики звезды буквально засыпали ее публикацию лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Ты очень и очень сексуальная, Кристина";
  • "Такая горячая";
  • "Какое безупречное тело";
  • "Я влюблен в тебя по самые уши";
  • "Жаркая краля";
  • "Кристина Агилера – очаровательная женщина";
  • "Роковая женщина";
  • "Я в восторге от тебя";
  • "Тобою можно любоваться целую вечность";
  • "Моя потрясающая королева".


Горячие фото Агилеры взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Агилеры


Горячие фото Агилеры взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Агилеры


Горячие фото Агилеры взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Агилеры


Горячие фото Агилеры взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Агилеры

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Кристина Агилера вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что с каждым днем ​​армия ее поклонников только растет. Тебя же мы буквально призываем подписаться на певицу. Это позволит тебе одним из первых любоваться горячими фото, которые она регулярно выкладывает в сети.

Автор: Назарій Лазур