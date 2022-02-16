Со своими подписчиками Теран Гилоу поделилась эффектным кадром. На нем красавица позирует в крошечном бикини. Но вместо лифа на ней черный галстук, едва прикрывающий пышный бюст нашей героини.

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"Пока у меня есть костюм и галстук", – написала она под публикацией.

Неудивительно, что горячая фотография не только понравилась нашей редакции. Публикация красавицы пришлась по душе также ее поклонникам. Они буквально засыпали модель лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Горячая и потрясающая";

"Я эксперт по узлах для галстуков";

"Такое бикини не для всех";

"Как всегда красива";

"Ты просто безупречна";

"Какая же ты милая";

"Мне нравится твой образ".



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