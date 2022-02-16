Со своими подписчиками Теран Гилоу поделилась эффектным кадром. На нем красавица позирует в крошечном бикини. Но вместо лифа на ней черный галстук, едва прикрывающий пышный бюст нашей героини.
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"Пока у меня есть костюм и галстук", – написала она под публикацией.
Неудивительно, что горячая фотография не только понравилась нашей редакции. Публикация красавицы пришлась по душе также ее поклонникам. Они буквально засыпали модель лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:
- "Горячая и потрясающая";
- "Я эксперт по узлах для галстуков";
- "Такое бикини не для всех";
- "Как всегда красива";
- "Ты просто безупречна";
- "Какая же ты милая";
- "Мне нравится твой образ".
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Следить за Теран Гилоу в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому было бы странно, если бы мы не призывали тебя приобщаться к армии поклонников красавицы. Подпишись на нее, чтобы одним из первых любоваться ее горячими фото.