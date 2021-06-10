Чи приваблюють чоловіків жінки, які пахнуть алкоголем

Не треба спрощувати до стереотипу, що жінки після якоїсь дрібки випитого алкоголю здаються легкодоступними. Все набагато складніше і цікавіше.

Дослідники давно з'ясували, що дуже важливу роль у сексуальному збудженні грають запахи. А серед них – і запах алкоголю.

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"Пахнуть сексом"

Експеримент з алкоголем

Психолог із Канади Робін Уїлсон із колегами з Інституту досліджень у галузі освіти в Онтаріо провели цікавий експеримент. Вони запросили 5 жінок і 5 чоловіків, які не перебували на той час у шлюбі.

Спершу пари поспілкувалися, а потім поділилися з психологами своїми враженнями. Як ті й очікували, привабливість один одного люди оцінили більш ніж стримано.

Потім кожній жінці дали трішки алкогольного напою. Ті випили, а після цього знову пішли спілкуватися з чоловіками. Так от, цього разу підсумки тестування у всіх добровольців повністю змінилися.

Панянки розповіли, що час від часу відчували сексуальне бажання. А чоловіки – що поведінка жінок практично не змінилася, але чомусь вони стали "пахнути сексом".



Алкоголь спричиняє притік крові, серед іншого й до статевих органів / Фото insplash

Як пояснили це фахівці

Щоб підтвердили висновки, в учасниць експерименту медики заміряли вагінальний тиск. У 4 з 5 він був вищим за норму – адже алкоголь посилив притік крові в цю частину тіла.

Вчені сказали, що збільшений тиск крові в районі малого таза у жінок спричинив у них незначний сплеск виробництва статевих гормонів.

А гормони своєю чергою синтезували викид феромонів.

А далі молекули феромонів змішалися з випарами алкоголю, потрапили у ніздрі чоловіків – і сексуально їх зворушили. Ось така цікава хімія.



Французькі парфумери встановили, який саме запах алкоголю є найбільш збудливим / Фото insplash

Найпривабливіший запах жінки

Індустрія

Створення привабливих ароматів – це ціла індустрія, якою займаються безліч фахівців-хіміків. Бо ж від запаху у людини відбувається реакція на гормональному рівні.

Так от, дослідники з Міжнародного інституту парфумерії, косметики й харчових ароматизаторів у Франції встановили, що аромати міцних спиртних напоїв збуджують чоловіків.

Тобто, панам дуже подобається, коли від панн пахне алкоголем, але – не абияким.

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А горілка – це горілка

Французькі парфумери переконані:

Найуспішнішою і найяскравішою нотою, яка прекрасно пасує як чоловікам, так і жінкам, є альдегідний горілчаний аромат.

Саме він найсильніше збуджує сексуальне бажання у людей обох статей.