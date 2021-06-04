Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки Nemiroff The Inked Collection.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати качо е пепе з гливами, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Burning Breakfast від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Шеф-кухар Аік Вейшторт зауважив, що у цьому пейрингу перетинаються усі 4 смаки. Разом ми отримуємо п'ятий – умамі, смак насолоди. Копчений смак коктейлю з вермутом, настояним на польських грибах, урівноважує насичені складні смакові поєднання у страві.



Качо е пепе – страва, яка сподобається прихильникам азійської культури / Фото Nemiroff

Качо е пепе з гливами у темпурі з соусом унагі

Інгредієнти на 1 порцію:

Цибуля – 1 штука

Паста японська рамен (яєчна) – 80 грамів

Перець подрібнений – 2 грами

Оливкова олія – 10 грамів

Сир Пармезан – 10 грамів

Сир Пекоріно – 10 грамів

Вершкове масло – 50 грамів

Вода з пасти рамен – 50 грамів

Трюфельна олія – 3 грами

Трюфельна сальса – 10 грамів

Крохмаль кукурудзяний – 10 грамів

Гливи – 100 грамів

Ікра летючої риби Тобіко червона – 8 грамів

Приготування качо е пепе з гливами:

Лапша. Лапшу вари у підсоленій воді. Чорний перець (свіжий) обсмаж на оливковій олії, додай води, затягни вершковим маслом. Трюфельну сальсу та трюфельну олію поєднай з лапшею та додай сири, помішуючи до однорідного стану.

Гриби. Гливи (100 грамів одним куском) помісти у крохмаль. Обтруси і обсмаж у фритюрі при 180°C до хрусткої скоринки. Просуши серветкою від зайвої олії та змасти соусом унагі. Перемішай.

Збираємо страву: виклади лапшу, на неї гливи та прикрась усе ікрою летючої риби Тобіко.

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Подавати качо е пепе з гливами ми рекомендуємо з коктейлем Burning Breakfast від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. У своєму коктейлі вона використала пряну та пекучу горілку Burning Pear з сухим вермутом, настояному на польських грибах (їх ароматика трохи стриманіша за білий гриб). Доповнила це поєднання вона лікером вербени, бітером з лаврового листа та сухим білим вином сорту мускат, яке ідеально підходить до ніжного, текстурного та вершкового качо е пепе. Цей коктейль – приклад безвідходного виробництва. З залишків грибів, якими наситили вермут, Юлія зробила пил, змішаний з мандариновою сіллю. Ним вона прикрасила бокал для подачі.



Над коктейлем Burning Breakfast працювала бренд-амбасадорка Nemiroff / Фото Nemiroff

Приготування алкогольного коктейлю Burning Breakfast

Інгредієнти:

Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів

– 40 мілілітрів Pfeffer Clasic – 30 мілілітрів

Bigallet Verbena – 10 мілілітрів

Бітер з лаврового листа – 4 краплі

Вермут, настояний на польських грибах – 10 мілілітрів

Dolin Dry – 10 мілілітрів

Приготування:

У шейкер налий смакову горілку Nemiroff Burning Pear, а також додай решту інгредієнтів. Прикрась бокал пилом з польських грибів і мандаринової солі. Ретельно перемішай усі інгредієнти, переливши через стейнер в охолоджений бокал. Насолоджуйся!



Коктейль Burning Breakfast ідеально поєднується зі стравами з грибами / Фото Nemiroff

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Смакуй Burning Breakfast і качо е пепе з гливами у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.