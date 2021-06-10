Дослідники давно з'ясували, що дуже важливу роль у сексуальному збудженні грають запахи. А серед них – і запах алкоголю.
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"Пахнуть сексом"
Експеримент з алкоголем
Психолог із Канади Робін Уїлсон із колегами з Інституту досліджень у галузі освіти в Онтаріо провели цікавий експеримент. Вони запросили 5 жінок і 5 чоловіків, які не перебували на той час у шлюбі.
- Спершу пари поспілкувалися, а потім поділилися з психологами своїми враженнями. Як ті й очікували, привабливість один одного люди оцінили більш ніж стримано.
- Потім кожній жінці дали трішки алкогольного напою. Ті випили, а після цього знову пішли спілкуватися з чоловіками. Так от, цього разу підсумки тестування у всіх добровольців повністю змінилися.
Панянки розповіли, що час від часу відчували сексуальне бажання. А чоловіки – що поведінка жінок практично не змінилася, але чомусь вони стали "пахнути сексом".
Алкоголь спричиняє притік крові, серед іншого й до статевих органів / Фото insplash
Як пояснили це фахівці
Щоб підтвердили висновки, в учасниць експерименту медики заміряли вагінальний тиск. У 4 з 5 він був вищим за норму – адже алкоголь посилив притік крові в цю частину тіла.
- Вчені сказали, що збільшений тиск крові в районі малого таза у жінок спричинив у них незначний сплеск виробництва статевих гормонів.
- А гормони своєю чергою синтезували викид феромонів.
А далі молекули феромонів змішалися з випарами алкоголю, потрапили у ніздрі чоловіків – і сексуально їх зворушили. Ось така цікава хімія.
Французькі парфумери встановили, який саме запах алкоголю є найбільш збудливим / Фото insplash
Найпривабливіший запах жінки
Індустрія
Створення привабливих ароматів – це ціла індустрія, якою займаються безліч фахівців-хіміків. Бо ж від запаху у людини відбувається реакція на гормональному рівні.
- Так от, дослідники з Міжнародного інституту парфумерії, косметики й харчових ароматизаторів у Франції встановили, що аромати міцних спиртних напоїв збуджують чоловіків.
Тобто, панам дуже подобається, коли від панн пахне алкоголем, але – не абияким.
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