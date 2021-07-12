Про оргазм, вагітність і їжу: кумедні міфи про секс із XIX століття

У XIX столітті лікарі щиро радили пацієнтам обмежувати кількість статевих актів. Щоб їх не було більше, ніж 1 на 7 або 10 днів. Ну, у крайньому разі, якщо пристрасть вже надто сильна, можна посексити двічі на тиждень. Але – обов'язково в одну й ту ж ніч.

Так, маєш рацію – сьогодні ми продовжуємо говорити про кумедні міфи про секс XIX століття. Адже маємо для тебе ще кілька цікавинок! Ну, от, наприклад…

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До або після того, як поїси – займатися сексом зась

З другим ще можна погодитися – після "поїв" часто проситься "поспав". Але перше видається дивним.

А проте у XIX столітті були вчені, які казали, що такий секс викликає ускладнення.

Вагітність може прийти тільки після оргазму

Не найгірша порада у царині сексу. Безпідставна – але таки не найгірша. До слова, керуючись цим принципом (що у сексі повинен бути оргазм, а його наслідком – вагітність) доктор Джон Гарві Келлог винайшов кукурудзяні пластівці.

Нащо? Він вважав, що ця проста їжа допоможе людству позбутися гріха мастурбації. М-м, людство мастурбації не позбулося. А от пластівці прижилися.



XIX століття унікальне своїм "еротичним контентом" із багатьма підтекстами / Фото unsplash

Статевими органами треба користуватися – інакше вони зменшаться

Точніше, "зморщуються" (за формулюванням Орсона Фаулера). А щоб хоч помірно їх збільшити... Треба частіше використовувати.

І важливе уточнення: надто часте і надто пристрасне використання статевих органів (як і всіх інших) призводить до їх "вигоряння". Так що треба було шукати золоту серединку.

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Логіка, можливо, у таких твердженнях є, хоча наукового підґрунтя – нуль.