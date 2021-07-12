Об оргазме, беременности и пище: забавные мифы о сексе из XIX века

В XIX веке врачи искренне советовали пациентам ограничивать количество половых актов. Чтобы их было не больше, чем 1 на 7 или 10 дней. Ну, в крайнем случае, если страсть уже слишком велика, можно посексить 2 раза в неделю. Но – обязательно в одну и ту же ночь.

Ты прав – сегодня мы продолжаем говорить о забавных мифах о сексе XIX века. Ведь есть у нас для тебя еще несколько интересных! Ну, вот, например...

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До или после того, как поешь – заниматься сексом нельзя

Со вторым еще можно согласиться – после "поел" часто просится "поспал". Но первое кажется странным.

Тем не менее в XIX веке были ученые, которые говорили, что такой секс вызывает осложнения.

Беременность может наступить только после оргазма

Не самый плохой совет в области секса. Безосновательный – но все-таки не самый плохой. К слову, руководствуясь этим принципом (что в сексе должен быть оргазм, а его следствием – беременность) доктор Джон Харви Келлог изобрел кукурузные хлопья.

Зачем? Он считал, что эта простая еда поможет человечеству избавиться от греха мастурбации. М-м, человечество от мастурбации не избавилось. А вот хлопья прижились.



XIX век уникален своим "эротическим контентом" со многими подтекстами / Фото unsplash

Половыми органами надо пользоваться – иначе они уменьшатся

Точнее, "сморщатся" (по формулировке Орсона Фаулера). А чтобы хоть умеренно их увеличить... Надо чаще использовать.

И важное уточнение: слишком частое и слишком страстное использование половых органов (как и всех остальных) приводит к их "выгоранию". Так что надо было искать золотую середину.

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Логика, возможно, в таких утверждениях есть, хотя научной базы – ноль.