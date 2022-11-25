Ми вже розповідали, що астрологія каже про секс з Овнами, Тельцями, Близнюками, Раками та Левами. А екватор гороскопа завершуємо на Men 24 описом нюансів близькості з Дівами.

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Діва: емоції та БДСМ

Діви відкриті до кохання завжди, але – дуже бажано, щоб воно прийшло вчасно. Зокрема – до того, як Діви стануть втомленими та спітнілими протягом дня.

Так, представники цього знаку Зодіаку не прагнуть бути приємними до всіх, але нехай ця природа тебе не обманює.

Діви – чудернацькі та дуже вигадливі у ліжку, про що аж ніяк не можна було б сказати з їхньої звичайної поведінки.

Також вони дуже чистоплотні та організовані. Власне, ці дві ознаки вони шукають й у партнерах – адже дуже від них заводяться.

Є така думка, що Діви, швидше за все, зацікавлені у БДСМ – тому що вони легко пристосовуються, залюбки пробують нові пози, і, як земний знак, цінують відчуття свого тіла та свої емоції. Тонка межа між задоволенням і болем приваблива для Дів.



Як земний знак, Діви цінують відчуття свого тіла та свої емоції / Фото unsplash

Що ще важливо знати? Діви – дослідники та експериментатори, але секс для них має бути повторюваним. Простіше кажучи, вони люблять рутину, звичку. Скажімо, кохатися у той самий час та у тому самому місці. І, звісно, з тією самою людиною.

Що найбільше збуджує Дів? Поменше розмов, побільше інтриги та експериментів. І чим дивніших – тим краще.

Що найбільше відштовхує Дів? Брудне чи захаращене місце. Пропозиції сексу утрьох. Відсутність простору.

Щодо поз: окрім стандартних, полюбляють пози, пов'язані зі стільцем. Та хай там яка поза, а для Дів дуже важливо бути поруч з партнером, обіймати його руками чи ногами.