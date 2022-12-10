Ми описали сексуальні особливості вже 9 знаків Зодіаку – Овнів, Тельців, Близнюків, Раків, Левів, Дів, Терези, Скорпіонів і Стрільців. А тепер читай на Men 24 про нюанси близькості з Козерогами.

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Козероги: грайливість і вигадки

Козероги, можна сказати, є CEO серед знаків Зодіаку. Вони наполегливо працюють і не менш активно відпочивають. Іншими словами, Козероги працьовиті, тому компенсовують це під час відпочинку у найрозпусніші способи.

Особливо Козеріг любить вигадки – як ніхто інший, а також різні забавки та ігри. Тож в інтимних стосунках Козерогам зазвичай подобається зв’язування, обмін ролями, іноді й БДСМ. Їм дуже подобається дивитися, як люди роздягаються. І не тільки в ліжку, а й у стрип-клубах.

Як знак землі, Козеріг любить:

Відчувати себе у своєму тілі, йому потрібні дотики. Здебільшого – почуватися босом, але іноді й навпаки – може бути готовим до підлеглої ролі.

Пальці, ноги, рот – все це для Козерогів є інструментом для задоволення партнера та навпаки, інструментом партнера, який вони очікують відчути на собі.

Після сексу вони міцно обіймають партнера, цілують ніжно, і знову готові зайнятися сексом – тільки вже в іншій позі.



Козероги люблять вигадки та ігри, люблять дотики та стриптиз / Фото fxquadro

Що астрологи радять Козерогам? Вони практично завжди ставлять роботу та бізнес вище за секс та стосунки. Інтим завжди на другому місці.Тож важливо, щоб Козероги намагалися зосередитися на балансі між роботою та особистим.

Що збуджує Козерогів? Астрологи кажуть, що більшість Козерогів мають фетиш – ноги. Ще одне поширене серед них явище – коливання між домінуванням та приниженням (з обміном ролями за згодою).

Що відштовхує Козерогів? Ті, які відмовляються бавитися в їхні ігри. Козероги люблять контролювати ситуацію, тож якщо хтось захоче піти без їхньої згоди, то – може більше й не пробувати повернутися.

Щодо поз: Козерогам сподобається будь-яка нижня поза. Навіть якщо вони будуть у ролі домінанта.