Ми вже описали Овнів, Тельців, Близнюків, Раків, Левів та Дів. А тепер, розпочинаючи другу половину Зодіаку, розповімо на Men 24 про нюанси близькості з Терезами.

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Терези: експерименти і кокетство

Навіть загартовані життям Терези залюбки відмовляються від контролю в спальні. Та навіть попри те, що у буденному житті вони радше спокійні та слухняні, у ліжку Терези, м'яко кажучи, не проти поекспериментувати.

Їм подобається відчувати задоволення загалом, а отже – вони люблять отримувати його у різні способи. Шибарі, легкий БДСМ? Чому б і ні. Ляпаси по сідницях – більш ніж так.

Узагалі, сідниці – це частина тіла, за яку відповідає саме цей знак Зодіаку. Тож Терези зазвичай люблять усе, що з цією частиною пов’язано. Часто враховуючи й анальний секс.

У флірті Терези показують доброзичливість і кокетство. Хоча загалом їм непросто спілкуватися з людьми та налагоджувати близькі контакти.

Не забуваймо, що недарма Терези є єдиним знаком Зодіаку, представленим не істотою, а предметом. Через це їм може бути важко обійматися чи цілуватися після сексу, вони не настільки ніжні. І їм завжди треба дати трохи часу, щоб вони у своєму ритмі могли налагодити близькі стосунки з партнером.



Терези полюбляють у ліжку все, що пов’язано з сідницями / Фото unsplash

Що астрологи рекомендують Терезам? Щоб вони спробували ходити на вечірки, танцювати, триматися за руки, обійматися зі своїм партнером – і не важливо, чи у спальні, чи на вулиці. Це дуже допоможе та пришвидшить процес зближення.

Що збуджує Терези? Вони люблять партнера, який домінує. Терезам подобається, коли їм говорять (відкрито чи натяками), що вони мають робити. Так, вони сперечатимуться – але піддадуться.

Що відштовхує Терези? Такі ж нерішучі партнери, як і вони самі.

Щодо поз: їм подобається відчувати обмеження, подобається анальний секс та будь-які пози, де залучені сідниці.