Ми вже описали сексуальні особливості Овнів, Тельців, Близнюків, Раків, Левів, Дів, Терези та Скорпіонів. А тепер розповімо на Men 24 про нюанси близькості зі Стрільцями – ймовірно, найгарячішого знаку Зодіаку.
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Стрільці: пригоди і фантазії
Стрілець – знак вогню, а отже люди цього знаку Зодіаку надзвичайно схильні до пошуку пригод. В інтимній сфері серед іншого це означає й те, що Стрільці не будуть уникати публічних зустрічей. Причому мовиться тут про що завгодно – від невинного флірту в барі до сексуальних експериментів на задньому сидінні у таксі.
- Стрілець одночасно прагне догодити партнеру та здобути від нього натхнення. А, може, не так він нього самого, як від його скандальних бажань.
- Стрільцю можна спробувати розповісти що завгодно зі своїх фантазій – він не злякається. Так само як і не буде засуджувати за будь-яке "буремне минуле".
Навпаки, Стрільці будуть розсипати компліменти, і будуть відкритими для навіть найбільшої фантазії партнера. А все тому, що Стрільці люблять жити повним життям і обожнюють розважатися. Секс для них – це більше про пригоди та пошуки, аніж про фізичний процес, але і про нього також.
Зі Стрільцями треба завжди бути готовим до "але" / Фото unsplash
Усе це чудово, але, як завжди, є одне "але": Стрільцям байдуже до правил чи суспільних норм. Вони спокійно залишають партнерів після бурхливої ночі прокидатися на самоті. А от якщо ти прокидаєшся поруч зі Стрільцем, то це означає, що ти йому справді подобаєшся.
Що астрологи радять Стрільцям? Активно використовувати свою візитівку – чесність. А також – розповідати партнерам про свої очікування заздалегідь.
Що збуджує Стрільців? Бути центром уваги, серцем вечірки. А також – хтось такий же дикий, як і вони.
Що відштовхує Стрільців? Люди, які засуджують інших. Закриті до експериментів. А особливо – лицемірні.
Щодо поз: тут все просто – Стрільці зроблять усе. І часто навіть утрьох.