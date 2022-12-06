Ми вже описали сексуальні особливості Овнів, Тельців, Близнюків, Раків, Левів, Дів, Терези та Скорпіонів. А тепер розповімо на Men 24 про нюанси близькості зі Стрільцями – ймовірно, найгарячішого знаку Зодіаку.

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Стрільці: пригоди і фантазії

Стрілець – знак вогню, а отже люди цього знаку Зодіаку надзвичайно схильні до пошуку пригод. В інтимній сфері серед іншого це означає й те, що Стрільці не будуть уникати публічних зустрічей. Причому мовиться тут про що завгодно – від невинного флірту в барі до сексуальних експериментів на задньому сидінні у таксі.

Стрілець одночасно прагне догодити партнеру та здобути від нього натхнення. А, може, не так він нього самого, як від його скандальних бажань.

партнеру та здобути від нього натхнення. А, може, не так він нього самого, як від його скандальних бажань. Стрільцю можна спробувати розповісти що завгодно зі своїх фантазій – він не злякається. Так само як і не буде засуджувати за будь-яке "буремне минуле".

Навпаки, Стрільці будуть розсипати компліменти, і будуть відкритими для навіть найбільшої фантазії партнера. А все тому, що Стрільці люблять жити повним життям і обожнюють розважатися. Секс для них – це більше про пригоди та пошуки, аніж про фізичний процес, але і про нього також.



Зі Стрільцями треба завжди бути готовим до "але" / Фото unsplash

Усе це чудово, але, як завжди, є одне "але": Стрільцям байдуже до правил чи суспільних норм. Вони спокійно залишають партнерів після бурхливої ночі прокидатися на самоті. А от якщо ти прокидаєшся поруч зі Стрільцем, то це означає, що ти йому справді подобаєшся.

Що астрологи радять Стрільцям? Активно використовувати свою візитівку – чесність. А також – розповідати партнерам про свої очікування заздалегідь.

Що збуджує Стрільців? Бути центром уваги, серцем вечірки. А також – хтось такий же дикий, як і вони.

Що відштовхує Стрільців? Люди, які засуджують інших. Закриті до експериментів. А особливо – лицемірні.

Щодо поз: тут все просто – Стрільці зроблять усе. І часто навіть утрьох.