Гайда втілювати їх у життя. Даруй своїй дівчині задоволення. Нехай вона отримує максимум приємних емоцій від процесу, яким займаються мільйони людей по всьому світу.

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Відразу ж обмовимося, що деякі сексуальні фантазії тебе аж ніяк не вразять. Але ми обов'язково мусимо нагадати про них. Адже маємо підозру, що далеко не всі ти встиг втілити у життя.

Важливо! Цей список – не інструкція. Варто спілкуватися зі своєю партнеркою, ділитися з нею своїми фантазіями та пізнавати її. Це однозначно позитивно вплине на ваші стосунки.

1. Жорсткий секс

Жінкам подобається ідея грубого сексу, коли їхній партнер може контролювати їх у ліжку. Так, їм подобаються батоги, ланцюги, наручники. Деякі панянки взагалі сходять з розуму від БДСМ. Причому в деяких сценаріях покірною може бути вона, а в деяких – ти.



Деякі жінки прагнуть спробувати жорсткий секс / Фото alexvolot

2. Секс у громадському місці

Так, жінки також люблять екстремальний секс. Вона буде в захваті від ідеї, яка передбачає, що ваше побачення закінчиться гарячим інтимом. Причому, це може бути вбиральня ресторану, парк, ліфт. З останнім, правда, будьте обережними. Адже під час вимкнення світла можна застрягнути в ньому на кілька годин.

3. Секс-оргія

Мало хто зізнається в цьому, але це одна з найпоширеніших фантазій. Жінки особливо люблять фантазувати про секс з кількома людьми одночасно. Це частина чогось експериментального чи веселого. Секс утрьох або оргії можуть бути чуттєвими фантазіями, про які жінки часто думають.

4. Секс-табу

Це може бути несподіванкою, але жінки, як правило, багато думають про табуйований секс. Вони думають про те, чого не слід робити у спальні, і це їх збуджує. Люди схильні багато думати про те, що вони не можуть зробити, у порівнянні з тим, що вони можуть. Ось чому заборонений секс – один із найпопулярніших жанрів порно.

5. Романтика

Жінки багато думають про пристрасть та романтику. Вони вважають це важливою частиною стосунків. І це також охоплює секс. Жінкам подобається, коли ми додаємо трішки романтики в інтимні зустрічі.



Романтичний секс теж дуже подобається жінкам / Фото freepik.diller

Варте уваги Ви разом надовго, якщо вашій парі притаманні ці 6 ознак: перевір свої стосунки

Втілюй її сексуальні фантазії. Даруй їй незабутні відчуття. І не забувай, що добре під час сексу має бути вам обом.