Клінічна психологиня та консультантка Ренді Гюнтер розповіла, що успішні пари та стосунки мають спільні риси. Вони демонструють, що вони будуть міцними, довгостроковими та приноситимуть користь. Перевір, чи ваші стосунки належать до таких!

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1. Справедливість

Згідно з тим, що пише Гюнтер, це ґрунтується на тому факті, що всі пари встановлюють різні правила співіснування (вони не обов'язково однакові для всіх). Справедливість у цьому випадку означає жити згідно з правилами, не порушувати їх без поважної причини. І при цьому зберігати відкритість до змін. Адже те, що сьогодні було для вашої пари чітким правилом, завтра може нічого не значити для кожного з вас.

2. Підживлення

Це не має нічого спільного з їжею. Мова йде про емоційне та розумове харчування. Коли інша людина почувається прийнятою, захищеною та зрозумілою. Ситуації, в яких вона може давати та отримувати. Це те, що допомагає їй рости як особистості та розвиватися. Людина знає, що помилки будуть, і що їх не уникнути. І знає, що її підтримають.



Вам варто підживлювати один одного і стосунки / Фото marymarkevich

3. Стійкість

Цей пункт проходить крізь тему, що стосунки – постійна робота. Навіть у найкращих стосунках можуть виникати нерівності та не зовсім найкращі часи. Але стійкість дозволяє подолати це й усім продовжувати боротьбу, навіть коли справи йдуть не дуже добре.

Хороші стосунки виникають не щодня. Тому ми повинні робити все можливе, щоб захистити та зберегти їх. Річ у тім, щоб не кидатися рушником за перших ознак біди.

4. Почуття гумору

Експертка нагадала стрічку "Співаючи під дощем". У ній є сцена, де актор Дональд О'Коннор каже Джині Келлі, що ключ до завоювання людей – змусити їх сміятися. Адже це те, що кожен хоче.

Гумор допомагає долати важкі моменти, налагоджувати кращі стосунки та розв'язувати проблеми. Мова йде не лише про те, щоб знайти партнера чи людину, яка травить анекдоти. Важливо, щоб у вас збігалося почуття гумору. Адже часто буває так, що те, що смішне одному, може абсолютно не веселити іншого. Це теж нормально.

5. Зацікавленість

Цікавість до іншої людини – те, що зближує тебе з нею. І це те, що ви повинні підтримувати у довгостроковій перспективі, щоб не відчувати нудьгу чи роз'єднання. І потрібно не лише проявляти увагу, але й цікавитися.

Також, на думку експерта, слід залишатися цікавим для іншої людини. Тому необхідно працювати над собою як особистістю та прагнути зберегти близькість та спілкування, які були на початку.



Вам має бути цікаво один з одним / Фото marymarkevich

6. Комфорт

Це, мабуть, один із найважливіших моментів, якщо ти хочеш, щоб стосунки були тривалими та протистояли навіть найгіршим перешкодам. Між вами має панувати комфорт. Він стосується відчуття того, що ви можете бути собою, що ви можете виражати себе, говорити чітко та робити помилки. І це не буде проблемою. Людина, якій не комфортно, швидше за все, відмовиться від стосунків.

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Працюй над своїми стосунками. Турбуйся про свою кохану. Роби її життя кращим. Нехай їй буде поруч з тобою затишно, спокійно та добре. Ми в тебе віримо.