Продолжаем рассуждать о том, почему организм человека настолько несовершенен. И речь идет не только о зубах мудрости и слабом позвоночнике – сегодня на Men 24 поговорим о химии.

Помнишь, мы на Men 24 писали о слишком быстром переходе к прямохождению? Так вот, он подарил человеку еще одну проблему – хрупкость нижних конечностей.

На эту же тему О зубах мудрости и слабом позвоночнике: когда эволюция свернула не туда – 1

Чтобы человек мог ходить уверенно, в стопе человека сформировалось 26 подвижных костей. Неудивительно, что переломы и растяжения в ногах – обычное явление в жизни многих. Но сейчас не об этом – мы же обещали химию.

Синтез витамина C

Приматы не способны генерировать витамин С в собственном организме.

Почему так произошло – загадка. Но мы должны потреблять его извне. А если не будем – можем получить, например, цингу.

Не говоря уже об ослаблении иммунитета.



Витамин С нужен человеческому организму, но он его сам не производит / Фото pinterest

Соски у мужчин

Соски формируются на нашем теле, еще когда оно в стадии зародыша.

Почему так? Потому что тогда еще не известно, какого пола будет ребенок.

Так и получается, что у мужчин соски есть, но у них нет никакой полезной функции.



Ну соски – то такое, пусть будут, а вот зачем забирать чувство феромонов? / Фото unsplash

Распознавания феромонов

Когда человек имел отдельный орган (вомероназальный, или орган Якобсона – он до сих пор есть у котов, к слову) в обонятельной системе, который распознавал феромоны других людей.

Проще говоря, он очень сильно помогал найти себе идеальную пару.

Но природа решила почему-то усложнить этот процесс – и забрала орган. А лучше бы забрала зубы мудрости.