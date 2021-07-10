Про цноту і волосся на тілі: кумедні міфи про секс із XIX століття

От вже це XIX століття. З одного боку – масова популяризація просвітництва й освіти. З іншого – домінування середньовічних міфів, від яких наче й нікому не кортіло позбавитися.

Звісно, і про секс також. Протистояння сексуальних світоглядів, ймовірно, і було причиною того, що побутували почасти дуже дивні думки про секс. Скажи таке хтось сьогодні – хіба всміхнешся у відповідь. Ну, от, наприклад…

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Цнота – ознака розуму, а секс робить людей дурними

Так видається, що у XIX столітті зустріч із не надто розумною людиною одразу свідчила, що перед тобою – шалений любитель сексу.

Тим часом у мудрих книгах можна було натрапити на твердження, що цнотливість – найсприятливіша ознака людини, здатної на важку розумову працю. Бо, бачите, секс витрачає енергію людини намарно.

Ясна річ, що це не так. Секс – необхідна функція людського організму і психіки. А втратити здатність нормально та ефективно працювати якраз можна через тривалу відсутність сексу.



Секс і в позаминулому столітті любили не менше, аніж у нашому / Фото unsplash

Багато волосся та тілі – ознака хтивості

Причому мовиться не про волосся в інтимних зонах, а саме на голові. Вважалося, що треба носити там скромніші зачіски (або й перуки), щоб тебе не приведи Господи не сприйняли за якогось (чи якусь) хтиву тварюку.

З цього приводу була ще одна цікава "думка": мовляв, модні наприкінці XIX століття важкі жіночі зачіски надто сильно тиснуть на мозок. І що ж? Мозок перегрівається, а тому кров приливає до "статевого центру", і у жінки виникає "хронічне бажання займатися сексом".

Гм. Як на нас, тиск важкої зачіски на голову може викликати щонайбільше головний біль.

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