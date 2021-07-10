Конечно, и о сексе тоже. Противостояние сексуальных мировоззрений, вероятно, и было причиной того, что существовали отчасти очень странные мысли о сексе. Скажи такое кто-то сегодня – разве что улыбнешься в ответ. Ну, вот, например...

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Невинность – признак ума, а секс делает людей глупыми

Так кажется, что в XIX веке встреча с не слишком умным человеком сразу говорила, что перед тобой – неистовый любитель секса.

Между тем в мудрых книгах можно было встретить утверждение, что целомудрие – самый благоприятный признак человека, способного на тяжелую умственную работу. Потому что, видите ли, секс тратит энергию человека напрасно.

Понятное дело, что это не так. Секс – необходимая функция человеческого организма и психики. А потерять способность нормально и эффективно работать как раз можно из-за длительного отсутствия секса.



Секс в позапрошлом веке любили не меньше, чем в нашем / Фото unsplash

Много волос на теле – признак похотливости

Причем говорится не об волосах в интимных зонах, а именно на голове. Считалось, что надо носить там скромнее прически (или парики), чтобы тебя не дай Бог не приняли за какое-то похотливое животное.

По этому поводу была еще одна интересная "мысль": мол, модные в конце XIX века тяжелые женские прически слишком сильно давят на мозг. И что же? Мозг перегревается, поэтому кровь приливает к "половому центру", и у женщины возникает "хроническое желание заниматься сексом".

Хм. Как нам кажется, давление тяжелой прически на голову может вызвать разве что головную боль.