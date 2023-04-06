Ясна річ, що секс може бути нудним, якщо не вносити різноманітність. Можливо, ти робиш щось, що змушує партнерку почуватися не надто добре під час цього приємного заняття. Наприклад, робиш одну або кілька помилок, про які ми розповімо далі.

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1. Концентрація лише на оргазмі

Багато пар припускаються цієї помилки. І це може негативно вплинути на сексуальне життя. Зосередженість на фінішуванні, а не на самому процесі, може легко набриднути будь-кому. Важливо торкатися та досліджувати тіла одне одного, а не прагнути якомога швидше доходити до оргазму.

2. Порівняння

Ніколи, чув, ніколи не порівнюй свою партнерку з колишньою. Це лише посилює невпевненість, а потім стає причиною глибокої образи. Навіть якщо ти робиш це у гніві, ти руйнуєш не лише сексуальне життя, а й ваше спільне майбутнє.

3. Позбавляєте один одного відпочинку

Якщо твоя партнерка перебуває у стресовому стані, останнє, що вона хоче – секс. Тож не чіпляйся до неї тоді, коли вона цього відверто не хоче і не потребує. Краще потурбуйся про те, щоб вона почувалася добре, позбав її факторів стресу. І лише після цього можна буде говорити про інтимні ігри.



Якщо у неї стрес – не діставай її сексом / Фото freepik

4. У ліжку ви одноманітні

Якщо ви не змінюєтеся, щоразу практикуєте одні і ті ж позиції та використовуєте одну й ту ж техніку, очевидно, це може зробити секс нудним. Є кілька перевірених способів урізноманітнити інтимне життя. Можна додати секс-іграшки, рольові ігри або ж просто змінювати локації.

5. Відсутність близькості

Під час сексу дуже важливо підтримувати зоровий контакт з партнеркою. Панянки особливо цінують це, коли відбувається сам процес проникнення. Тож пропонуємо до doggy-style перейти у процесі. Також не забувай про поцілунки, обійми та пестощі. Все це робить зв'язок між вами максимальним.



Між вами має бути близькість не лише під час проникнення / Фото freepik

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Маємо надію, що ви уникатимете цих помилок. В інакшому разі не варто дивуватися, що секс між вами може спочатку спаскудитися, а потім узагалі зникнути як явище. Ви удвох готові до такого перебігу подій?

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