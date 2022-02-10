Їжа – це паливо. І якщо ти хочеш покращити свою силу, швидкість та витривалість, тобі потрібно відповідально підійти до вибору продуктів. До твоєї уваги 6 простих продуктів, які повинні бути частиною твоєї фітнес-дієти.

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6 корисних продуктів для фітнес-дієти

1. Арахісова паста

Це ідеальний продукт для фітнес-дієти. Він смачний, з високим вмістом білків. Він може бути як компонентом у коктейлі, так і подаватися до улюблених страв. Пробував вівсянку з арахісовою пастою? Тоді рекомендуємо. Це не лише дуже смачно, а й надзвичайно поживно.



Арахісова паста – смачне та корисне джерело білка / Фото sheri silver

2. Банани

Є багато відомих причин любити банани. По-перше, вони смачні і коштують дешевше за твої улюблені тістечка з кремом. А ще цей фрукт – джерело калію, який допомагає нервовим і м'язовим функціям. А ще вони – справжня скарбниця легкозасвоюваних вуглеводів, які можуть підживлювати твоє тренування.

3. Сливи

Ти не думав про них раніше, правда ж? Нещодавнє дослідження Університету штату Сан-Дієго показало, що щоденне вживання чорносливу здатне захищати чоловічі кістки. Крім того, сливи – хороше джерело вуглеводів, а також відмінний передтренувальний перекус. А ще ти можеш сміливо додавати їх до свого сніданку.



Сливи здатні захищати твої кістки / Фото Yulia Khlebnikova

4. Вівсянка

Вівсянка може бути відмінним спалювачем жиру. А ще вона може похизуватися високим вмістом білка та низькою вартістю. Тож ти можеш сміливо починати ранок з вівсянки. Ба більше, додай до неї трохи арахісової пасти, кілька шматочків бананів і трохи чорносливу. Це буде вибухове комбо.

5. Нут

Це ще одне відмінне джерело білка. Його особливість полягає в тому, що нут максимально універсальний. Ти можеш додавати його до супів, салатів, готувати з нього хумус. Та й узагалі експериментувати, щоб отримувати ще більше користі від цього продукту.



Нут – відмінне джерело білка / Фото dimitri.photography

6. Манго

Це ідеальний фрукт для фітнес-дієти. Чи знав ти, що він покращує регулювання рівня цукру в крові? Одне дослідження показало, що люди, які їли манго, мали нижчий рівень цукру у крові через 12 тижнів, ніж на початку. Його, до слова, можна їсти самостійно, додавати до коктейлів, готувати з нього корисні десерти та смачні сніданки.

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Додай до свого раціону ці продукти. Вони не лише дуже смачні, а й надзвичайно корисні. Але варто пам'ятати про порції. Якщо ти їстимеш кілограмами банани або манго, то ефект може бути зворотнім.

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