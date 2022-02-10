Еда – это топливо. И если ты хочешь улучшить силу, скорость и выносливость, тебе нужно ответственно подойти к выбору продуктов. К твоему вниманию 6 простых продуктов, которые должны быть частью твоей фитнес-диеты.

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6 полезных продуктов для фитнес-диеты

1. Арахисовая паста

Это идеальный продукт для фитнес-диеты. Он вкусен, с высоким содержанием белков. Он может быть как компонентом в коктейле, так и подаваться в любимые блюда. Пробовал овсянку с арахисовой пастой? Тогда советуем. Это не только очень вкусно, но и очень питательно.



Арахисовая паста – вкусный и полезный источник белка / Фото sheri silver

2. Бананы

Есть много известных причин любить бананы. Во-первых, они вкусны и стоят дешевле твоих любимых пирожных с кремом. А еще этот фрукт – источник калия, помогающий нервным и мышечным функциям. А еще они – настоящая сокровищница легкоусвояемых углеводов, которые могут подпитывать твою тренировку.

3. Сливы

Ты не думал о них раньше, не правда ли? Недавнее исследование Университета штата Сан-Диего показало, что ежедневное употребление чернослива способно защищать мужские кости. Кроме того, сливы – хороший источник углеводов, а также отличный предтренировочный перекус. А еще ты можешь смело добавлять их в свой завтрак.



Сливы способны защищать твои кости / Фото Yulia Khlebnikova

4. Овсянка

Овсянка может быть отличным сжигателем жира. А еще она может похвастаться высоким содержанием белка и низкой стоимостью. Так что можешь смело начинать утро с овсянки. Более того, добавь к ней немного арахисовой пасты, несколько кусочков бананов и немного чернослива. Это будет взрывное комбо.

5. Нут

Это еще один отличный источник белка. Его особенность состоит в том, что нут максимально универсален. Ты можешь добавлять его в супы, салаты, готовить из него хумус. Да и вообще экспериментировать, чтобы извлекать еще больше пользы от этого продукта.



Нут – отличный источник белка / Фото dimitri.photography

6. Манго

Это идеальный фрукт для фитнесс-диеты. Знал ли ты, что он улучшает регулировку уровня сахара в крови ? Одно исследование показало, что люди, которые ели манго, имели более низкий уровень сахара в крови через 12 недель, чем в начале. Его, к слову, можно есть самостоятельно, добавлять в коктейли, готовить из него полезные десерты и вкусные завтраки.

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Добавь в свой рацион эти продукты. Они не только очень вкусны, но и очень полезны. Но следует помнить о порциях. Если ты ешь килограммами бананы или манго, то эффект может быть обратным.