Прокачуємо ноги та м'язи кора: круте тренування з фітнес-гумками

Ми не втомлюємося нагадувати тобі про те, що для роботи над своїм тілом зовсім не обов'язково ходити до спортзалу. Можна, наприклад, використовувати фітнес-гумки. З їхньою допомогою ти додаєш необхідного опору, який дозволяє нарощувати м'язи.

Комплексом вправ з фітнес-гумками поділився танцюючий тренер Нік Волкер. З його допомогою ти зможеш не лише отримувати задоволення від тренувань вдома, а й дуже скоро побачити бажаний результат. Гарантуємо, він тебе однозначно потішить!

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"Змусьмо ваші ноги та ядро горіти сьогодні за допомогою пікантного тренування. Танці не є обов'язковими, але вони допоможуть вам підтримувати інтенсивність протягом усієї гри", – наголошує тренер.

Як додав Нік Волкер, цього разу ми зосереджуємося на якості кожного повторення. Відчуй, як сідниці / квадрицепси / загальний корпус залучені у кожному русі.

Не забувай розігрітися перед тренуванням. Це дозволить не лише отримати максимальний результат, а й уникнути травматизму. Можеш, наприклад, потанцювати, як це робить наш фітнес-тренер.

Як накачати ноги та м'язи кора – комплекс вправ

Подвійні присідання з бічною ходьбою: 2 – 3 підходи по 10 повторень

2 – 3 підходи по 10 повторень Підйом ніг у боковій планці: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу

3 підходи по 15 повторень на кожну ногу Крок назад для сідниць: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу

3 підходи по 15 повторень на кожну ногу Кроки вбік у високій планці: 3 підходи по 20 кроків

Не забувай

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Цей комплекс вправ можна використовувати як суперсет, так й додати до свого звичного режиму тренувань. Це дозволить зробити роботу над твоїм тілом цікавішою та різноманітнішою.

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Візьми на озброєння це тренування, а також поділися ним зі своїми друзями. Нехай більше людей мають можливість працювати над своїм тілом і отримувати задоволення від цього.

Текст публікації Ніка Волкера

Прокачуємо ноги та ядро!

Проведіть пальцем по екрану, збережіть + поділитесь!

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Змусьмо ваші НОГИ і ЯДРО горіти сьогодні за допомогою пікантного тренування!!! Танці не обов'язкові, але вони допоможуть вам підтримувати інтенсивність протягом усієї гри!

Сьогодні зосередьтесь на якості кожного повторення та відчувайте, як сідниці / квадрицепси / відвідні м'язи / загальний корпус діють у кожному руху.

Подвійні присідання з бічною ходьбою: 2 – 3 підходи по 10 повторень

Підйом ніг у боковій планці: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу

Крок назад для сідниць: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу

Кроки вбік у високій планці: 3 підходи по 20 кроків

Не забувай відпочивати протягом 30 секунд між вправами.

Отримай більше детальних інструкцій, підказок і відео в моєму додатку!!! До зустрічі!