Прокачиваем ноги и мышцы кора: крутая тренировка с фитнес-резинками

Мы не устаем напоминать тебе, что для работы над своим телом совсем не обязательно ходить в спортзал. Можно, например, использовать фитнес-резинки. С их помощью ты придаешь необходимое сопротивление, которое позволяет наращивать мышцы.

Комплексом упражнений с фитнес-резинками поделился танцующий тренер Ник Уолкер. С его помощью ты сможешь не только получать удовольствие от тренировок дома, но очень скоро увидеть желаемый результат. Гарантируем, он тебя однозначно порадует!

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"Заставьте ваши ноги и ядро ​​гореть сегодня с помощью пикантной тренировки. Танцы не являются обязательными, но они помогут вам поддерживать интенсивность на протяжении всей игры", – подчеркивает тренер.

Как добавил Ник Уолкер, на этот раз мы сосредотачиваемся на качестве каждого повторения. Почувствуй, как ягодицы / квадрицепсы / общий корпус вовлечены в каждом движении.

Не забывай разогреться перед тренировкой. Это позволит не только получить максимальный результат, но и избежать травматизма. Можешь, к примеру, потанцевать, как это делает наш фитнес-тренер.

Как накачать ноги и мышцы кора – комплекс упражнений

Двойные приседания с боковой ходьбой: 2 – 3 подхода по 10 повторений

2 – 3 подхода по 10 повторений Подъем ног в боковой планке: 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу

3 подхода по 15 повторений на каждую ногу Шаг назад для ягодиц: 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу

3 подхода по 15 повторений на каждую ногу Шаги в сторону в высокой планке: 3 подхода по 20 шагов

Не забывай

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Этот комплекс упражнений можно использовать как суперсет, так и добавить в привычный режим тренировок. Это позволит сделать работу над твоим телом более интересной и разнообразной.

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Возьми на вооружение эту тренировку, а также поделись ею со своими друзьями. Пусть больше людей могут работать над своим телом и получать удовольствие от этого.

Текст публикации Ника Волкера

Прокачиваем ноги и ядро!

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Заставьте ваши НОГИ и ЯДРО гореть сегодня с помощью пикантной тренировки!!! Танцы не обязательны, но они помогут вам поддерживать интенсивность на протяжении всей игры!

Сегодня сосредоточьтесь на качестве каждого повторения и чувствуйте, как ягодицы / квадрицепсы / отводные мышцы / общий корпус действуют в каждом движении.

Двойные приседания с боковой ходьбой: 2 – 3 подхода по 10 повторений

Подъем ног в боковой планке: 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу

Шаг назад для ягодиц: 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу

Шаги в сторону в высокой планке: 3 подхода по 20 шагов

Не забывайте отдыхать в течение 30 секунд между упражнениями.

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