Якщо ти вважаєш себе бодай трохи забобонним, то, вочевидь, уникаєш розбивати дзеркало, ходити під драбиною або перетинати шлях чорної кішки. Може, й не завжди, але в п’ятницю 13-го – точно. Але чи знаєш, чому воно так?

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Лише кілька цікавих фактів про п’ятницю 13-го

Насправді цей день асоціюється з чим завгодно – від астероїдів і Хамурапі до швидкої допомоги й Тейлор Свіфт.

Коли наступна п'ятниця 13

У 2023 році п'ятниця 13-го випала на 13 січня. І ще одну таку очікуй у жовтні. А у 2024 році – у вересні та грудні.

Юда й тамплієри

Точне походження цього дня і коли його почали вважати нещасливим достеменно не відоме, але історики кажуть, що тут "винне" християнство.

У Біблії Юда – учень, який зрадив Ісуса – був 13-м гостем на Таємній Вечері. Крім того, у Біблії в п’ятницю відбувалися багато нещасливих подій, як-от розп’яття Христа. Тож начебто відтоді цей день асоціюється із "загальною поганою прикметою".

Інша історія каже, що цей день асоціюється з нещастям з 1307 року, коли в п’ятницю 13-го французький король віддав наказ заарештувати сотні тамплієрів у Франції та більшість із них стратив.

Кодекс Хамурапі

До важливості числа 12 ми звикли – 12 місяців у календарі, 12 богів Олімпу, 12 годин на годиннику і так далі. А от число 13 має давню історію невдач. Наприклад, стародавній Кодекс Хамурапі (написаний у 1700-х роках до нашої ери) чомусь не містить (пропускає) 13-й закон. Так, можливо, це була канцелярська чи перекладацька помилка, але все ж.



І ще невідомо, хто злякається більше у п'ятницю 13-го – ти чи чорна кішка / Фото freepik

Невигадані страхи – фобії

Якщо людина справді боїться п'ятниці 13-го, тоді це не просто страх, а вже фобія, яка має наукову назву параскаведекатріафобія. А є ще й страх просто перед числом 13 – трискайдекафобія.

Марновірство і звичка

Стюарт Вайз, психолог та автор книги "Віра в магію: Психологія забобонів", писав: "Дослідження показують, що для деяких людей байдуже, чи знають вони, що номерний знак 6-6-6 або перебування на 13-му поверсі готелю нічого не означає. Вони у будь-якому випадку хочуть дотримуватись забобони, навіть якщо це ірраціонально". От просто звикли так робити.

Чи траплялися у п'ятницю 13-го погані історичні події

13 вересня 1940 – німецьке бомбардування Букінгемського палацу.

13 листопада 1970 – циклон убив понад 300 тисяч людей у Бангладеш.

13 вересня 1996 – смерть репера Тупака Шакура.

13 січня 2012 – біля берегів Італії розбився круїзний лайнер Costa Concordia, загинуло 30 людей.

Але ж ти розумієш, що погані історичні події за довгу історію людства траплялися практично кожного дня, чи не так?



Не треба обплутувати себе забобонами, страхами й міфами, але знати про них цікаво / Фото gpointstudio@freepik

Міф про швидку допомогу

Німецьке дослідження 2011 року, опубліковане у World Journal of Surgery, вивчало ймовірний зв’язок між п’ятницею 13-го, збільшенням крововтрати та частотою звернень до відділення невідкладної допомоги в такі дні. Вчені проаналізували 3281 день у лікарні, враховуючи 15 п’ятниць 13-го. І – не знайшли кореляції.

Міф про астероїд "судного дня"

За даними NASA, 13 квітня – у п’ятницю, ясна річ – 2029 року великий астероїд "Апофіс" пролетить досить близько до Землі, щоб його було видно без телескопа у східній півкулі. Але це, в принципі, все. Загрожувати нашій планеті він не збирається.

Тейлор Свіфт

На початку своєї кар'єри мегазірка Тейлор Свіфт часто виступала з числом 13, яке співачка вважає щасливим, написаним на руці.

Я народилася 13 числа. Мені виповнилося 13 років у п’ятницю 13-го. Мій перший альбом став золотим за 13 тижнів. Моя перша пісня мала 13-секундний вступ. Щоразу, коли я виграю нагороду, я сиджу на 13-му місці в 13-му ряді 13-ї секції або в ряді М, яка є 13-ю літерою. Загалом, щоразу, коли в моєму житті з’являється 13, це добре,

– так Свіфт пояснила свою любов до цього дня.

Отже, як впливає п’ятниця 13-го на життя чоловіків? Та ніяк, якщо ти сам цього не захочеш. Усе у твоїх руках!