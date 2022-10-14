Глава терористичного режиму Росії Владімір Путін, вочевидь, розраховував налякати та принизити українців. Найкраще за всіх диктатору відповіли не тільки ЗСУ, а й один 9-річний хлопчик.

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"Я вже і не таке бачив"

Нове покоління українців росте не за літами мудрим і сміливим. На жаль, не тільки через природний розвиток, а й через війну, розпочату російським агресором. Утім, дух нашого народу абсолютно незламний. І на кінці восьмого місяця повномасштабного вторгнення ми вкотре це довели.

Після масованої ракетної атаки на Україну 10 – 11 жовтня, коли Росія запустила у нас понад сотню ракет, до Києва завітали журналісти німецького видання.

на Україну 10 – 11 жовтня, коли Росія запустила у нас понад сотню ракет, до Києва завітали журналісти німецького видання. Серед іншого вони поспілкувалися з дев'ятирічним Аскольдом. Той розповів про обстріл дитячого майданчика у столичному парку імені Шевченка.

Там на місці його улюбленої гойдалки тепер – вирва: "Для мене це було дуже боляче, я просто не міг собі уявити, що таке станеться. Що ці гойдалки колись вибухнуть". За цим журналіст запитав у хлопчини: "Ти кажеш, тобі не страшно. А чому?"

Тому що я – українець! А українцям нічого не страшно. От тому і мені нічого не страшно. Я вже і не таке бачив,

– твердо відповів Аскольд.

"Життя у місті триває, між вирвами від ракет. З острахом, але з незламною національною гордістю", – так підсумували німецькі медійники свій київський сюжет.

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Ми ж можемо додати хіба одне: прокляття на окупантів, через яких наші діти змушені бачити таке, що й дорослим не варто було б. І слава ЗСУ та народу України.

А слова "Я – українець, а українцям нічого не страшно!" гідні стати ще одним символом нашої незламності.

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