Расс Кук нарешті здійснив свій подвиг, прибувши 7 квітня на північний край континенту, де до нього приєднався натовп, щоб підтримати його на фінальній ділянці. Під час свого непростого виклику чоловіка викрадали, грабували озброєні злочинці. Крім того, він ще й заблукав у джунглях.

Варте уваги Злочинець попросив в оголошенні про його розшук не згадувати одну деталь, яка його ображає

Забіг був далеко не простим

Звернімо увагу! Намагатися повторити щось подібне – вкрай небезпечно. Тому не намагайся надихнутися нашим героєм, щоб не піддавати себе ризику.

Від викрадення під дулом пістолета до жахливої сутички з "купою мисливців з мачете" – пробіг Расса, безумовно, увійде до підручників історії.

Всього через 50 днів після від'їзду з Південної Африки, 24 червня, Расс став жертвою збройного пограбування в Анголі.

Злодії вкрали цінні речі Расса та його команди підтримки, включаючи паспорти, візи, готівку, телефони та фотоапарати. Однак цього було недостатньо, щоб зупинити бігуна, і він продовжував виконувати свою місію.

Ніхто з нас не загинув і не був поранений. Ми не дозволили їм вивести нас з фургона. Але ми втратили багато нашого спорядження. Пару фотоапаратів, 2 iPhone, всю готівку, паспорти і ще дещо. Важкий був день. Але ми живі, щоб розповісти цю історію. Могло бути набагато гірше. Місцева поліція робить все можливе, щоб допомогти,

– розповів він.

Расс пройшов майже половину шляху, коли втратив свою команду і натрапив на сільське поселення. Саме там місцевий вождь вимагав гроші від бігуна, який біг без готівки. Невдовзі він опинився в оточенні людей, озброєних мачете.

Він розповідав тоді в мережі Х: "Випорожнив сумку, щоб показати, що у мене немає нічого, крім недоїденого печива. Віддав його їм і побіг. Наступні кілька годин я провів, продираючись через зарослі джунглі. Намагався триматися якомога далі від стежок, поки не відбіг далеко".

Але все пішло ще гірше після того, як він зрозумів, що фургон підтримки не може виїхати на дорогу, доки двоє чоловіків несподівано не "під'їхали на велосипеді".

Далі була семигодинна поїздка на мотоциклі вглиб джунглів. В моїй голові я думав, що це кінець. Я. Самопроголошений найзатятіший дивак. Мене ось-ось ув'язнять у конголезькому ГУЛАГу, а потім розірвуть на шматки і з'їдять,

– додав він.

Пізніше, після того, як його привезли в село, Расс був змушений силою зайти в хатину. За його словами, група чоловіків почала сперечатися про те, що з ним робити. Зрештою, йому вдалося домовитися з ними, і його команда організувала порятунок.

У нього виникли проблеми зі здоров'ям

У перші тижні забігу у ультрамарафонця були незначні проблеми зі шлунком, але на 45-й день йому довелося відпочити. Це сталося через те, що лікарі виявили кров і білок у його сечі.

Пізніше, на 200-й день забігу, Расс не мав іншого вибору, окрім як зменшити свій кілометраж після того, як лікар у Нігерії висловив занепокоєння. Він був змушений пропустити 205-й і 206-й дні.

Він сказав: "Мені знадобилося кілька днів, щоб зробити кілька знімків. Ніяких пошкоджень кісток не виявлено, тож єдиним варіантом, що залишився, було припинити шкандибати, як маленька ласиця, отримати найсильніше знеболювальне і знову зомбувати дорогу".

На 278-й день зусилля Расса були майже зупинені через проблеми з візою. Не з власної вини йому довелося чекати на дозвіл на перетин кордону з Мавританією до Алжиру з боку Мавританії.

Тоді він боявся, що "гру закінчено", але зробив останню спробу у відеозверненні в соціальних мережах, яке набрало 11 мільйонів переглядів. Відео привернуло увагу власника компанії X Ілона Маска, членів парламенту Тіма Лафтона та Александра Стаффорда, а також Міністерства внутрішніх справ.

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Його відчайдушний заклик окупився, оскільки посольство Великої Британії в Алжирі запропонувало йому візу ввічливості на місці. Тож, нашому героєві таки вдалося впоратися з викликом, який він собі кинув.