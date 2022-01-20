"У реальному житті немає правил": блогер розповів, чого його навчили заняття з самооборони

Ми обожнюємо блогера Лорі Шоу за те, що він регулярно кидає собі цікаві та божевільні виклики. Цього разу він показав, як на нього вплинули 30 днів занять крав-магою.

У своєму останньому відео Шоу тренується від 4 до 6 разів на тиждень у крав-магу, техніці самооборони, якої навчають солдатів в ізраїльській армії. Вона поєднує елементи кількох різних бойових мистецтв. Гайда дивитися, що з того вийшло!

Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

Мета Лорі полягає в тому, щоб перейти від знання "буквально нічого" про цей стиль бою станом на День 1 до можливості продемонструвати свій прогрес у День 30.

Це хороша фізична вправа. Я думаю, що будь-який новий вид спорту – це дуже специфічний вид фітнесу, тому я з нетерпінням чекаю на можливість стати трохи кращим,

– наголошує він.

Як 30 днів крав-маги змінили блогера

Перший тиждень занять охоплює бойові елементи крав-мага, тобто удари. На другому тижні Шоу вивчив різні задушення та прийоми. Потім на третьому тижні він зайнявся захистом від зброї. І, нарешті, на четвертому тижні він навчився працювати у парі. Потім усе зазвичай повторюється протягом 16-тижневого курсу для відпрацювання цих навичок.

Спочатку я порівнював крав-мага з іншими бойовими мистецтвами, якими я займався, але я зрозумів, що крав-мага – це не бойове мистецтво, це не спорт. Бо в чистій бойовій системі самооборони не може бути правил, тому що у реальних життєвих ситуаціях, які намагається відтворити крав-мага, немає жодних правил,

– каже він.

Це означає, що більшість тренувань, які проходить Шоу, призначена для практичних цілей, з метою якнайшвидше вийти з бою.

Якщо ви застрягли в атаці, реагуйте якнайшвидше та постарайтеся скоротити дистанцію. Щойно ви скорочуєте її, ви зменшуєте силу удару,

– підкреслює Шоу.

Дивися на відео, як Лорі Шоу опанував крав-магу за 30 днів:

На 30-й день Шоу виходить на ринг і повинен захищатися від кількох послідовних супротивників. Його задача – показати усі навички й інстинктивні реакції, яких він набув за понад 20 сесій. Він успішно відбиває серію атак, хоча також визнає, що конфлікт у реальному житті був би зовсім іншим.

Одна з головних речей, яку я засвоїв, – це уникати бійки практично за будь-яку ціну. Якщо ви можете деескалувати ситуацію, це майже завжди найкраще рішення,

– зауважує наш герой.

Тобі сподобається Як маніпулюють результатами трансформації тіла в мережі: фото до і після

Як бачиш, наш герой таки впорався з непростим завданням. Особливої поваги заслуговує той факт, що він за короткі терміни зміг зрозуміти та відчути на собі крав-магу. А ще він виніс найважливіший для себе урок: найкращий самозахист – переведення будь-якого конфлікту з фізичної площини в іншу.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео: