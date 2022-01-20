"В реальной жизни нет правил": блогер рассказал, чему его научили занятия по самообороне

Мы обожаем блогера Лори Шоу за то, что он регулярно бросает себе интересные и безумные вызовы. На этот раз он показал, как на него повлияли 30 дней занятий крав-магой.

В своем последнем видео Шоу тренируется от 4 до 6 раз в неделю в крав-маге, технике самообороны, которой учат солдат в израильской армии. Она совмещает элементы нескольких разных боевых искусств. Айда смотреть, что из этого вышло!

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Цель Лори состоит в том, чтобы перейти от знания "буквально ничего" об этом стиле боя по состоянию на День 1 к возможности продемонстрировать свой прогресс в День 30.

Это хорошее физическое упражнение. Я думаю, что любой новый вид спорта – это очень специфический вид фитнеса, поэтому я с нетерпением жду возможности стать немного лучше,

– отмечает он.

Как 30 дней крав-маги изменили блогера

Первая неделя занятий охватывает боевые элементы крав-мага, то есть удары. На второй неделе Шоу изучил разные удушения и приемы. Затем на третьей неделе он занялся защитой от оружия. И, наконец, на четвертой неделе он научился работать в паре. Затем все обычно повторяется в течение 16-недельного курса для отработки этих навыков.

Сначала я сравнивал крав-мага с другими боевыми искусствами, которыми я занимался, но я понял, что крав-мага – это боевое искусство, это не спорт. Ибо в чистой боевой системе самообороны не может быть правил, потому что в реальных жизненных ситуациях, которые пытается воспроизвести крав-мага, нет никаких правил,

– говорит он.

Это означает, что большинство тренировок, проходящих Шоу, предназначены для практических целей, с целью как можно быстрее выйти из боя.

Если вы застряли в атаке, реагируйте быстрее и постарайтесь сократить дистанцию. Как только вы сокращаете ее, вы уменьшаете силу удара,

– подчеркивает Шоу.

Смотри на видео, как Лори Шоу овладел крав-магой за 30 дней:

На 30 день Шоу выходит на ринг и должен защищаться от нескольких последовательных противников. Его задача – показать все навыки и инстинктивные реакции, которые он приобрел более чем за 20 сессий. Он успешно отражает серию атак, хотя также признает, что конфликт в реальной жизни был совсем другим.

Одна из главных вещей, которую я усвоил, – это избегать потасовки практически любой ценой. Если вы можете деэскалировать ситуацию, это почти всегда самое лучшее решение,

– отмечает наш герой.

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Как видишь, наш герой справился с непростой задачей. Особого уважения заслуживает тот факт, что он в короткие сроки смог понять и почувствовать на себе крав-магу. А еще он извлек важнейший для себя урок: лучшая самозащита – перевод любого конфликта из физической плоскости в другую.

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