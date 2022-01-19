З цією метою бодибілдер і фітнес-блогер Метт Морсія, більш відомий як MattDoesFitness, висловився з цього приводу. В недавньому пості в інстаграмі він провів своїх підписників через 10-хвилинну трансформацію. Під час неї він показав, як просто гарне та рельєфне тіло може стати надзвичайним і вражаючим. Усе для того, щоб ти більше не вівся на популярні марафони та фото "До" і "Після".

Варте уваги Присвячена першопрохідцям: Nemiroff представив лімітовану лінійку Moon Edition

Як за лічені хвилини стати більш накачаним

Ясна річ, Морсія у будь-якому випадку досить накачаний. Але, як він пояснює, з великою кількістю природного освітлення, що заливає кімнату, навіть його статура може виглядати розмито. Крім того, на зображенні "До" він не напружує прес, а це означає, що його прес не такий виразний.

Але потім настає "трансформація". Морсія починає з того, що закриває жалюзі у своєму домашньому спортзалі, щоб контролювати освітлення. Він також вмикає світло у кімнаті та вмикає опалення, поки він там. А наступний крок – місце, де справді відбувається чаклунство.



Фото ДО та ПІСЛЯ трансформації відрізняються суттєво / Скриншот з відео

Дуже важливо, я збираюся зробити помпу. Я почну з відтискань, згинань рук і підйомів гантелі убік. Усього пара підходів, дуже легких підходів. Усе для того, щоб відбувся додатковий приплив крові до м'язів,

– каже він.

Морсія завершує свою трансформацію, оббризкуючи себе водою – "досить дивно", – каже він, – переміщує камеру вище, щоб підкреслити його V-подібний торс, а також напружує прес настільки сильно, наскільки може.

Дивися на відео, як відбувалася трансформація тіла Метта Морсії за лічені хвилини:

І ось трансформація тіла "ДО" і "ПІСЛЯ". Це зайняло близько семи хвилин. Тому, перш ніж судити чи порівнювати себе з кимось у соціальних мережах, просто майте на увазі, що це вони у кращому світлі. Це не відображення того, як вони виглядають більшу частину часу,

– наголошує Морсія.

Тобі сподобається Просто не буде: морський котик кинув кожному виклик на 30 відтискань

А ще демонстрація Метта Морсія дозволяє тобі інакше глянути на всі ці марафони з трансформації. Не виключено, що під справжніми результатами тобі підсовують "кота в мішку". Якщо ти бачиш, що світлини зроблені при абсолютно різному освітленні – це вже повинно тебе змусити задуматися. Цілком імовірно, тебе намагаються ввести в оману!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео: