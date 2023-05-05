І не дивно, адже одяг – це важлива інвестиція, і ми хочемо, щоб він прослужив якомога довше. Однак іноді одяг рветься чи зазнає інших пошкоджень. На щастя, не обов'язково бути експертом, щоб його полагодити.

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Читай далі про кілька базових інструментів, за допомоги яких ти зможеш усунути невеликі дірки та розриви на одягу в домашніх умовах.

Підготуй інструменти

Перш ніж почати, переконайся, що маєш під рукою всі необхідні інструменти: нитки, голки, ножиці, шпильки, прасувальна дошка. Також може знадобитися лупа для дрібних робіт і маркер, щоб окреслювати контур пошкодженої ділянки.

Оціни пошкодження

Оглянь пошкоджену ділянку одягу, щоб визначити ступінь збитку. Якщо розрив невеликий і не надто багато вирваних ниток, його можна легко залатати в домашніх умовах. Якщо ж річ дуже пошкоджена, краще віднести її до професійного кравця.

Підготуй одяг

Випери одяг і переконайся, що він повністю висох, перш ніж розпочинати лагодження. Якщо пошкоджене місце зім'яте або зібгане, поклади річ на прасувальну дошку й обережно випрасуй на середній температурі.



Полагодити одяг можна і в домашніх умовах – якщо пошкодження незначні / Фото krakenimages@freepik

Заший дірку

Ниткою того ж кольору, що й одяг, акуратно заший розрив маленькими стібками. Якщо необхідно, використовуй шпильки, щоб фіксувати тканину перед початком шиття. Намагайся шити по прямій лінії та уникати заломів тканини. Якщо дірка занадто велика, виріж шматок тканини потрібного кольору і зроби латку.

Залатай розриви

Щоб залатати розрив, скріпи краї розірваної тканини разом і акуратно проший вздовж розриву. Якщо необхідно, використовуй тканинну латку, щоб зміцнити пошкоджену ділянку.

Відрегулюй ґудзики та блискавки

Якщо ґудзики або блискавки розхиталися або зламалися, заміни їх на нові (запасні ґудзики та блискавки можна придбати в магазинах тканин та рукоділля). Зробити це дуже просто: зав'яжи вузол на зворотньому боці петельки та протягни нитку через отвір для ґудзика; потім зроби кілька петельок під ґудзиком і закінчи роботу маленьким вузликом.

Перевір свою роботу

Після того як ти зашив виріб, критично і ретельно перевір свою роботу, щоб переконатися, що немає вільних ниток або перекручених швів. Можна його ще раз випрати – щоб переконатися, що латка не розпуститься.

Зауваж: щоб зменшити потребу в лагодженні одягу в майбутньому, важливо дбайливо доглядати за ним – за інструкціями, вказаними на етикетках.