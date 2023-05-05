И не удивительно, ведь одежда – это важная инвестиция, и мы хотим, чтобы она прослужила как можно дольше. Однако иногда одежда рвется или испытывает другие повреждения. К счастью, необязательно быть экспертом, чтобы ее починить.
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Читай дальше о нескольких базовых инструментах, с помощью которых ты сможешь устранить небольшие дыры и разрывы на одежде в домашних условиях.
Подготовь инструменты
Прежде чем начать, убедись, что у тебя есть под рукой все необходимые инструменты: нити, иглы, ножницы, шпильки, гладильная доска. Также может потребоваться лупа для мелких работ и маркер, чтобы очерчивать контур поврежденного участка.
Оцени повреждения
Осмотри поврежденный участок одежды, чтобы определить степень ущерба. Если разрыв невелик и не очень много вырванных нитей, его можно просто залатать в домашних условиях. Если же вещь сильно повреждена, лучше отнести ее к профессиональному портному.
Подготовь одежду
Выстирай одежду и убедись, что она полностью высохла, прежде чем начинать починку. Если поврежденное место смято или скомканно, положи вещь на гладильную доску и осторожно выгладьте на средней температуре.
Починить одежду можно и в домашних условиях – если повреждения незначительные / Фото krakenimages@freepik
Зашей дыру
Нитью того же цвета, что и одежда, аккуратно зашей разрыв маленькими стежками. Если необходимо, используй шпильки, чтобы фиксировать ткань перед началом шитья. Старайся шить по прямой линии и избегать изломов ткани. Если дыра слишком велика, вырежь кусок ткани нужного цвета и сделай заплатку.
Залатай разрывы
Чтобы залатать разрыв, скрепи края разорванной ткани вместе и аккуратно прошей вдоль разрыва. Если необходимо, используй тканевую заплатку, чтобы укрепить поврежденный участок.
Отрегулируй пуговицы и молнии
Если пуговицы или молнии расшатались или сломались, замени их на новые (запасные пуговицы и молнии можно приобрести в магазинах тканей и рукоделия). Сделать это очень просто: завяжи узел на оборотной стороне петельки и протяни нить через отверстие для пуговицы; затем сделай несколько петелек под пуговицей и закончи работу маленьким узелком.
Проверь свою работу
После того как ты зашил изделие, критично и тщательно проверь свою работу, чтобы убедиться, что нет свободных нитей или перекрученных швов. Можно его еще раз постирать – чтобы убедиться, что заплата не распустится.