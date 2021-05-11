Пиріг з листкового тіста з Брі та коктейль Nemiroff Martinez Twist: варіанти фудпейрингу

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт пирога з листкового тіста з сиром Брі, а також алкогольного коктейлю Nemiroff Martinez Twist.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки The Inked Collection від Nemiroff.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати пиріг з листкового тіста з сиром Брі та салатом з цитрусових, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Nemiroff Martinez Twist від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

– шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Шеф-кухар Аік Вейшторт зауважив, що нотки апельсина, а також солодкий червоний вермут у поєднанні з гірким бітером у коктейлі – ідеальний пейринг до страви, в якій також присутні і солодкавість, і гіркота від фруктів.



Подавати пиріг з Брі ми рекомендуємо з коктейлем на основі горілки Nemiroff / Фото Nemiroff

Пиріг з листкового тіста з сиром Брі і салатом з цитрусів

Інгредієнти на 2 порції:

Сир Брі – 125 грамів

Тісто філо – 5 листів

Вершкове масло – 20 грамів

Цитрусові: апельсин, помело, грейпфрут

Приготування листкового пирога з сиром Брі

Тісто

Намащуємо розтопленим вершковим маслом тісто філо з однієї сторони й акуратно замотуємо сир Брі (1 цілий шматочок) у тісто. Ставимо у розігріту духовку на 160 градусів і випікаємо протягом 8 хвилин. Цитрусові відділяємо від шкірки та нарізаємо дольками.

Збираємо страву: перемішуємо дольки цитрусових і викладаємо на листковий пиріг. Смачного!

Подавати листковий пиріг з сиром Брі рекомендуємо з коктейлем Nemiroff Martinez Twist від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. За її словами, Брі й апельсинова горілка гармонійно поєднуються. А нотки солодкого червоного вермуту й ефірних олій апельсинової цедри довершують та роблять смак цієї пари ще глибшим.

Приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Martinez Twist

Інгредієнти:

Nemiroff Bold Orange – 30 мілілітрів

Red Sweet Vermouth – 30 мілілітрів

Marasquin Liquer – 10 мілілітрів

Апельсиновий бітер – 10 крапель



Апельсинова горілка в коктейлі відмінно поєднується з сиром Брі / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю Nemiroff Martinez Twist:

Налий у наповнений льодом шейкер смакову горілку Nemiroff Bold Orange, червоний вермут, лікер, а також апельсиновий бітер. Ретельно перемішай усі інгредієнти, після чого перелий отриманий напій через стейнер в охолоджену склянку. Насолоджуйся!

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Смакуй Nemiroff Martinez Twist та листковий пиріг з сиром Брі у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.