Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить пирог из слоеного теста с сыром Бри и салатом из цитрусовых, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff Martinez Twist от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что нотки апельсина, а также сладкий красный вермут в сочетании с горьким битером в коктейле, – идеальный пейринг к блюду, в котором также присутствуют и слащавость, и горечь от фруктов.
Подавать пирог с Бри мы рекомендуем с коктейлем на основе водки Nemiroff / Фото Nemiroff
Пирог из слоеного теста с сыром Бри и салатом из цитрусов
Ингредиенты на 2 порции:
- Сыр Бри – 125 граммов
- Тесто фило – 5 листов
- Сливочное масло – 20 граммов
- Цитрусовые: апельсин, помело, грейпфрут
Приготовление слоеного пирога с сыром Бри
Тесто
- Намазываем растопленным сливочным маслом тесто фило с одной стороны и аккуратно заматываем сыр Бри (1 целый кусочек) в тесто.
- Ставим в разогретую духовку на 160 градусов и выпекаем в течение 8 минут.
- Цитрусовые отделяем от кожуры и нарезаем дольками.
Собираем блюдо: перемешиваем дольки цитрусовых и выкладываем на слоеный пирог. Приятного тебе аппетита!
Подавать слоеный пирог с сыром Бри рекомендуем с коктейлем Nemiroff Martinez Twist от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. По ее словам, Бри и апельсиновая водка гармонично сочетаются. А нотки сладкого красного вермута и эфирных масел апельсиновой цедры довершают и делают вкус этой пары еще глубже.
Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Martinez Twist
Ингредиенты:
- Nemiroff Bold Orange – 30 миллилитров
- Red Sweet Vermouth – 30 миллилитров
- Marasquin Liquer – 10 миллилитров
- Апельсиновый битер – 10 капель
Апельсиновая водка в коктейли отлично сочетается с сыром Бри / Фото Nemiroff
Приготовление коктейля Nemiroff Martinez Twist:
- Налей в наполненный льдом шейкер вкусовую водку Nemiroff Bold Orange, красный вермут, ликер, а также апельсиновый битер.
- Тщательно перемешай все ингредиенты, после чего перелей полученный напиток сквозь стейнер в охлажденный стакан.
- Наслаждайся!
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Наслаждайся Nemiroff Martinez Twist и слоеным пирогом с сыром Бри в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, присоединившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.