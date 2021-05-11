Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff .

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На этот раз мы расскажем, как приготовить пирог из слоеного теста с сыром Бри и салатом из цитрусовых, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff Martinez Twist от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой .

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что нотки апельсина, а также сладкий красный вермут в сочетании с горьким битером в коктейле, – идеальный пейринг к блюду, в котором также присутствуют и слащавость, и горечь от фруктов.



Подавать пирог с Бри мы рекомендуем с коктейлем на основе водки Nemiroff / Фото Nemiroff

Пирог из слоеного теста с сыром Бри и салатом из цитрусов

Ингредиенты на 2 порции:

Сыр Бри – 125 граммов

Тесто фило – 5 листов

Сливочное масло – 20 граммов

Цитрусовые: апельсин, помело, грейпфрут

Приготовление слоеного пирога с сыром Бри

Тесто

Намазываем растопленным сливочным маслом тесто фило с одной стороны и аккуратно заматываем сыр Бри (1 целый кусочек) в тесто. Ставим в разогретую духовку на 160 градусов и выпекаем в течение 8 минут. Цитрусовые отделяем от кожуры и нарезаем дольками.

Собираем блюдо: перемешиваем дольки цитрусовых и выкладываем на слоеный пирог. Приятного тебе аппетита!

Подавать слоеный пирог с сыром Бри рекомендуем с коктейлем Nemiroff Martinez Twist от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. По ее словам, Бри и апельсиновая водка гармонично сочетаются. А нотки сладкого красного вермута и эфирных масел апельсиновой цедры довершают и делают вкус этой пары еще глубже.

Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Martinez Twist

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange – 30 миллилитров

Red Sweet Vermouth – 30 миллилитров

Marasquin Liquer – 10 миллилитров

Апельсиновый битер – 10 капель



Апельсиновая водка в коктейли отлично сочетается с сыром Бри / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля Nemiroff Martinez Twist:

Налей в наполненный льдом шейкер вкусовую водку Nemiroff Bold Orange, красный вермут, ликер, а также апельсиновый битер. Тщательно перемешай все ингредиенты, после чего перелей полученный напиток сквозь стейнер в охлажденный стакан. Наслаждайся!

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